VIDÉO - Législatives dans le Gard : Yoann Gillet (RN) "J'y crois fermement"

On vote les 12 et 19 juin prochains, pour les élections législatives. Ce mardi, Yoann Gillet, candidat RN sur la première circonscription du Gard, était en direct à 7h45 sur France Bleu Gard Lozère.

À cinq jours du premier tour des élections législatives, Yoann Gillet a "fait son 7h45" en direct ce mardi matin sur France Bleu Gard Lozère. Le conseiller municipal de Nîmes, et conseiller régional, est de nouveau candidat Rassemblement National sur la première circonscription du Gard. Une circonscription où Françoise Dumas, candidate de la majorité présidentielle, défend son mandat. En 2017, Françoise Dumas au premier tour avait devancé Yoann Gillet de très peu (28,43% contre 28,09%) avant de l'emporter au second tour de neuf points.

Le week-end a été marqué au niveau politique par ce nouveau refus d'obtempérer qui a mal tourné à Paris et qui prend donc une tournure politique. La police tue, selon Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes choqué vous aussi par ces propos ?

Évidemment choqué, mais pas surpris, malheureusement. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon et cette union de la gauche et de l'extrême gauche, c'est tout ce que nous ne voulons pas. Avec eux, ce sera l'immigration massive, c'est la détestation de la police. Ce sont des candidats avec une idéologie qui est dangereuse pour la France. Donc, je le dis à vos auditeurs : attention, méfiance. Ces gens-là sont dangereux pour notre pays, dangereux pour la démocratie. Et moi je soutiens la Police et je suis extrêmement choqué des propos qu'a tenus Jean-Luc Mélenchon.

On a l'impression tout de même dans cette campagne que ces candidats de la gauche unie sous la bannière de la NUPES font de l'ombre à vos candidats ou RN que l'on trouvait avec Marine Le Pen un peu en retrait ces derniers jours.

Non, non. Ecoutez, ici on est dans le Gard et ici dans le Gard Marine Le Pen est arrivée très largement en tête de l'élection présidentielle. Donc je le dis à vos auditeurs : dans le Gard voter pour le Rassemblement National à ces élections le 12 et le 19 juin, eh bien, c'est avoir des députés solides et crédibles avec du caractère. S'abstenir, c'est laisser repasser les députés de Macron et nous n'en voulons plus. Et c'est prendre également le risque de s'abstenir que de faire élire des députés de la NUPES, de l'Union créée de toute pièce par Jean-Luc Mélenchon et avoir donc des députés qui défendront une France burkini, une submersion migratoire aggravée, les rodéos urbains, le désarmement de la police et la détestation de la police. C'est tout ce dont nous ne voulons pas.

C'est Charles Ménard qui représente cette gauche unie sur votre circonscription. C'est tout de même un candidat que vous craignez, alors que Jean-Luc Mélenchon a fait ici de bons scores sur la ville de Nîmes, notamment au premier tour de la présidentielle ?

Je ne crains personne, mais je le rappelle, Marine Le Pen est arrivée très largement en tête de l'élection présidentielle, ici dans le Gard. Si les électeurs vont voter, nous aurons des députés du Rassemblement National qui seront présents, qui seront là pour faire parler des sujets dont personne ne parle. Que ce soit le pouvoir d'achat, la retraite à 65 ans dont nous ne voulons pas, la sécurité, l'insécurité, l'immigration et tous ces mensonges d'Etat également. Nous serons là pour cela, pour rétablir des vérités et pour faire un vrai contrepouvoir à Emmanuel Macron et ne pas lui laisser les pleins pouvoirs.

C'est votre principale crainte, l'abstention ?

Écoutez, comme à toute élection, l'abstention, c'est un risque. Mais moi, je suis convaincu que les Gardois peuvent changer les choses. Encore une fois avec les résultats qui ont été ceux de Marine Le Pen ici dans le département, c'est très clair il suffit que les électeurs aillent voter pour que le Rassemblement National ait des députés. Donc pas de dispersion. Dès dimanche prochain, allez voter, allez voter pour les candidats du rassemblement national. Nous sommes présents sur l'ensemble des circonscriptions et dans ce cas là, nous gagnerons ces élections.

Vous retrouvez Françoise Dumas, la députée sortante de la majorité présidentielle. En 2017, vous étiez au coude à coude. Qu'est ce qui vous donne de l'espoir cette fois-ci sur cette circonscription? C'est l'appui notamment de Julien Sanchez, le maire de Beaucaire ?

L'appui de Julien Sanchez est essentiel, évidemment, parce qu'il est reconnu pour la gestion qu'il a de sa ville, qui est remarquable. Et tout le monde le reconnaît d'ailleurs, de tous bords politiques. Mais c'est également le bilan de Françoise Dumas qui joue en sa défaveur puisque ça fait dix ans qu'elle est députée, ça fait dix ans qu'elle ne sert à rien. Qu'a-t-elle fait pour la circonscription? Rien. Députée fantôme, députée fantôme ici en circonscription ou députée fantôme là-haut à Paris, lorsqu'il faut voter les lois. Elle fait partie des plus mauvaises députées de France. Donc très clairement, voilà, je le dis aux électeurs. Françoise Dumas, elle, ne sert à rien. L'extrême gauche avec le candidat Ménard... eh bien, ils sont dangereux. Et on l'a dit par votre introduction, il y a une détestation chez eux de la police qui est inacceptable. Donc, je le dis aux Gardois : votez pour les candidats du Rassemblement National.

D'après Laure Cordelet, la présidente du rassemblement citoyen de Beaucaire, votre tract de campagne a été distribué dans certaines boîtes aux lettres en même temps que le magazine municipal des Estivales 2022. Qu'est ce que vous répondez à cette accusation?

Ça a été distribué en même temps, effectivement, en même temps, mais pas avec les moyens de la collectivité, comme elle le dit. Et d'ailleurs, elle est convoquée au tribunal judiciaire ce mercredi à 14 h et elle devra répondre de ses propos diffamatoires parce qu'il y a une diffamation qui est très claire. La réalité est qu'un prestataire a diffusé, a distribué un tract et a distribué en même temps un autre document, comme c'est fait régulièrement. C'est le cas pour tous les candidats d'ailleurs. Et donc, madame Cordelet sera lourdement condamnée par le tribunal, j'en suis convaincu.

Donc rendez-vous judiciaire, vous portez plainte pour diffamation. Un dernier mot, Yoann Gillet, c'est la deuxième fois que vous vous présentez sur cette circonscription. Est ce que vous pensez vraiment que cette fois- ci, ce sera la bonne?

Oui, j'y crois. J'y crois fermement parce que les Français, ils veulent changer les choses. Parce que les Français, ils subissent de plein fouet la politique d'Emmanuel Macron. Parce que les Gardois, ici, ils sont encore plus conscients qu'ailleurs des méfaits de cette politique et l'insécurité ici dans le Gard est très présente. Les problèmes de pouvoir d'achat ici sont amplifiés et je pense que les Gardois sont bien conscients que le Rassemblement National porte les bonnes solutions. La preuve en est avec les résultats de l'élection présidentielle encore une fois, où Marine Le Pen est arrivée très largement en tête ici dans le Gard. Preuve que nous pouvons gagner cette élection.

Les candidats sur la première circonscription

François Dumas (Renaissance ! députée sortante)

Françoise Dumas © Radio France - .

Yoann Gillet (Rassemblement national)

Sarah Ausseil (Le mouvement de la ruralité)

Sarah Ausseil (Le mouvement de la ruralité) © Radio France - Grégory Jullian

Érick Cavaglia (Reconquête!)

Erick Cavaglia candidat Reconquête © Radio France - Grégory Jullian

Evrard Zaouche (Sans étiquette)

Evrard Zaouche, directeur CGR Nîmes (Gard). © Radio France - Ludovic Labastrou

Véronique Gardeur-Bancel (Les Républicains)

Isabelle Leclerc (Lutte Ouvrière)

Yannick Cogo (Parti animaliste)

Yannick Cogo (parti animaliste) © Radio France - Grégory Jullian

Naïma Ouateli (Union des démocrates musulmans français)

Charles Menard (Nupes - La France Insoumise)

Charles Menard (Nupes - La France Insoumise) © Radio France - Grégory Jullian

Alain Moula (Concertation citoyenne)

Alain Moula © Radio France - Grégory Jullian