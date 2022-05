VIDEO - Yvan Lachaud (Horizons) "Cette (deuxième) circonscription mérite mieux"

Yvan Lachaud, ancien président de Nîmes Métropole, est le candidat Horizons, dans la 2e circonscription du Gard, pour les élections législatives. Candidat donc d'Edouard Philippe, l'ancien premier ministre, et de la majorité présidentielle. "C'est un plus dans cette majorité qui est plurielle (...) Je vais prendre un exemple plus local. J'ai immédiatement soutenu Carole Delga, qui est une femme de gauche. Il y en a assez de ces clivages stupides. Lorsqu'on peut s'entendre et faire avancer les choses, la vérité n'appartient pas à un côté ni à un autre".

"Edouard Philippe m'a demandé de partir sur cette circonscription parce que c'est la circonscription dans le Gard où le RN est présent (..). Et elle est orpheline depuis 10 ans. M. Meizonnet n'a aucun accès au gouvernement, n'a aucun accès aux amendements parce qu'ils ne passeront pas. Cette circonscription mérite mieux" Y. Lachaud, sur FB Gard Lozère

Son ambition : légiférer et "surtout" travailler sur les problèmes locaux. "Agriculture, tourisme, sécurité. Relayer les problèmes locaux, et venir en aide. Quand je vois ce que vivent les agriculteurs, je peux vous dire que si demain je suis élu député, il n'y aura pas un mois sans que j'essaie de faire descendre quelqu'un du Ministère de l'Agriculture. Pour leur dire : regardez ce que vivent les agriculteurs, ils ont une administration qui est plus importer que d'aller chercher des abricots sur le terrain. Comment ça peut s'expliquer ? La viticulture, c'est pareil".

dvelopper des brigades de gendarmerie, travailler sur la délinquance des mineurs..

