VIDÉOS - Amiante dans les écoles : La France insoumise demande une commission d'enquête parlementaire

Au lendemain des révélations d'une enquête de l'émission Vert de rage sur l'amiante dans les écoles, le groupe France insoumise à l'Assemblée nationale a demandé l'ouverture d'une enquête parlementaire ce mardi. "Mme la présidente de l'Assemblée nationale, acceptez notre demande de commission d'enquête pour trouver les solutions et protéger ces enfants face à l'amiante", a lancé le député Louis Boyard, lors des questions au gouvernement. Selon Vert de rage, sur 19.331 écoles primaires et maternelles étudiées en France, 28,4 % contiennent de l’amiante , fibre interdite en 1997 à cause de sa dangerosité pour la santé.

L'élu s'est aussi tourné vers ses collègues des autres groupes, dans l'hémicycle. "Dans cette assemblée, pas un seul d'entre nous n'est épargné, il y a des enfants exposés à l'amiante dans chacune de nos circonscriptions", a-t-il pointé. Les députés LFI ayant épuisé leur "droit de tirage", qui permet la création d'une telle commission, ils demandent donc aux autres groupes de s'en emparer : "Au-delà des clivages politiques, nous avons tous le devoir d'agir", a-t-il ajouté.

"Vous parlez, mais rien ne change"

Auparavant, Louis Boyard s'est adressé au ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. "Nous devons savoir combien d'élèves, de collégiens, de lycéens, d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, de personnels des cantines scolaires, d'agents d'entretien ont respiré et continueront de respirer de l'amiante", a-t-il lancé. Pour lui, c'est d'une "bombe sanitaire" qu'il s'agit.

Le ministre a renvoyé la balle aux collectivités locales : "Comme vous le savez, ce sont les collectivités qui sont en charge du bâti scolaire et, depuis 20 ans, elles sont également en charge du désamiantage de leur équipement public", lui a répondu Pap NDiaye. "Nous sommes conscients d'un certain nombre de données de santé publique dont vous faites état, et à ce titre, je suis tout à fait favorable à ce qu'un partage d'informations entre le ministère de l'Éducation nationale, les collectivités puissent avoir lieu de manière à avancer sur cette question importante de santé publique", a-t-il ajouté.

"Vous parlez, mais rien ne change", a repris Louis Boyard, qui s'était fait connaître par son syndicalisme lycéen, dénonçant la présence d'amiante dans son lycée à Villeneuve-Le-Roi (Val-de-Marne). "Vous n'avez pas de chiffres, alors organisez des prélèvements dans toutes les écoles amiantées !", a-t-il exigé. "C'est à l'état de créer un fonds public national pour rénover ces écoles, mais vous ne faites rien de tout ça !", a-t-il ajouté. En réponse, le ministre l'a accusé de "démagogie". "Nous sommes en lien avec les collectivités sur cette question, et je vous prie de croire que nous y travaillons sérieusement", a-t-il affirmé.