VIDÉOS - Découvrez les clips de campagne des candidats à l'élection présidentielle

La Présidentielle est entrée dans une nouvelle phase lundi avec l'ouverture de la campagne officielle pour le 1er tour. Les onze candidats peuvent notamment diffuser leurs clips à la télé et sur internet.

La campagne officielle a commencé lundi dernier pour les onze candidats à la Présidentielle. À cette occasion, leurs clips de campagne sont diffusés sur les médias audiovisuels publics. Chaque candidat a droit à 43 minutes entre le 10 et le 21 avril, soit dix spots d'une minute trente et huit de trois minutes trente. Découvrez ces spots.

Nathalie Arthaud

Sur fond rouge, la candidate de Lutte ouvrière (LO) martèle son objectif : "Faire entendre le camp des travailleurs". Images de femmes de ménage, enseignants et cheminots à l'appui. Le ton est résolument pessimiste : "L'élection présidentielle ne changera pas notre condition d'exploités."

François Asselineau

Dès l'ouverture de son clip, le candidat de l'Union populaire républicaine (UPR) scande "Je suis le seul candidat du Frexit" face à une foule en délire. François Asselineau donne ensuite ses arguments pour une sortie de la France de l'UE. En fond, un rameau d'olivier, symbole de victoire ou de paix.

Jacques Cheminade

Le candidat du parti Solidarité et Progrès a choisi d'insister, face caméra, sur la lutte contre la finance "sans foi ni loi", avec son slogan "Libérer la France de l'occupation financière" inscrit en lettres capitales.

Nicolas Dupont-Aignan

Le candidat de Debout la France propose un clip de campagne en forme de tour de France. Nicolas Dupont-Aignan déroule son programme sur un ton résolument optimiste, entrecoupé de séquences le mettant en scène avec un policier, un vigneron ou un ouvrier.

François Fillon

"La France ne peut plus continuer à subir sans réagir", clame le candidat LR alors que défilent les maux frappant selon lui le pays : "Bureaucratie, chômage, matraquage fiscal, dette". Se posant en candidat de "l'unité de la nation", François Fillon présente ses mesures phares sur un ton très solennel.

Jean Lassalle

Sur fond noir, le candidat centriste fait dans la sobriété, loin du clip de campagne diffusé lors de sa candidature. Mettant l'accent sur la "formation des chômeurs", il conclut en martelant "Egalité des chances ! Sur l'ensemble du territoire !".

Benoît Hamon

C'est la réalisatrice Valérie Donzelli ("La guerre est déclarée") qui a signé le clip de Benoît Hamon. D'abord grave, le clip du candidat PS se fait lyrique, au rythme des battements de tambour et des applaudissements de ses soutiens. Il cite pêle-mêle Jean Jaurès, le Front populaire et Robert Badinter, ses références. Et scande son slogan : "Pour faire battre le coeur de la France".

Marine Le Pen

"Remettre la France en ordre" : l'inscription ouvre le clip de Marine Le Pen, qui pose sur fond bleu, une rose bleue accrochée à sa veste et les yeux rivés sur la caméra. La candidate du Front national déroule son programme social "pour revaloriser les revenus de ceux qui en ont vraiment besoin". Le ton est grave, posé, sans hésitation.

Emmanuel Macron

Le candidat d'En Marche! file la métaphore en insistant sur "remettre le travail en marche" pour "mettre la France en marche" avec de nombreuses séquences de Français en mouvement, filmés de dos. Égrenant quelques-unes de ses propositions sur le travail, Emmanuel Macron apparaît déterminé dans un clip à l'esthétique travaillée.

Jean-Luc Mélenchon

Le clip de campagne du candidat de La France Insoumise s'ouvre sur des images de militants lors de la marche pour la VIe République, la voix de Jean-Luc Mélenchon résonnant en fond sonore. "Quel que soit le problème, la solution c'est le peuple", clame le leader des Insoumis.

Philippe Poutou

Philippe Poutou a fait de son clip de campagne une parodie : le candidat du NPA se moque de l'émission "On n'est pas couché" où de faux Laurent Ruquier, Yann Moix et Vanessa Burggraf ne le laissent pas s'exprimer. Il a expliqué mardi sur CNews que son film dénonçait la condescendance dont il serait victime.