VIDÉOS - Défilé du 14-Juillet : sifflets, "homme volant" au-dessus des Champs-Elysées et hommage aux blessés de guerre

Le traditionnel défilé du 14-Juillet sur les Champs-Elysées à Paris était axé cette année autour de la coopération militaire européenne. Un événement marqué par les sifflets adressés à Emmanuel Macron par des "gilets jaunes" et par le spectacle de Franky Zapata, volant debout, au-dessus de la foule.

Paris, France

C'est sous les sifflets qu'Emmanuel Macron a ouvert les festivités du 14 juillet ce dimanche à 10h00. Le président de la République descendait les Champs-Elysées et passait en revue les troupes avant le début du traditionnel défilé militaire, placé cette année sous le signe de la coopération militaire européenne, lorsque des sifflets émanant de "gilets jaunes" ont été entendus.

Selon une journaliste de l'AFP présente sur place, un groupe d'une quarantaine de manifestants a tenté de forcer une rangée de CRS sur la grande avenue parisienne, avant d'être encerclé par les forces de l'ordre. La tension s'est accrue lorsqu'Eric Drouet, figure du mouvement, a été exfiltré par des policiers d'après un journaliste du Huffington Post, auteur d'une vidéo postée sur Twitter.

Deux autres figures des "gilets jaunes", Jérôme Rodrigues et Maxime Nicolle, avaient par ailleurs été interpellés vers 09h15 aux abords des Champs-Elysées, selon l'AFP.

Un "homme volant" au-dessus des Champs-Elysées

Le champion du monde de jet-ski français Franky Zapata a offert un époustouflant spectacle futuriste en volant debout, fusil en main, à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol sur son "Flyboard", un engin de son invention, au-dessus des Champs-Elysées. La machine volante autonome, alimentée en kérosène, est dotée de cinq mini turboréacteurs à jet d'air qui lui permettent de décoller et d'évoluer jusqu'à 190 km/h, avec une autonomie d'une dizaine de minutes.

L'armée française pourrait en faire "une plateforme logistique volante ou bien une plateforme d'assaut" pour les militaires, avait commenté plus tôt la ministre des Armées Florence Parly sur France Inter. Franky Zapata, Marseillais âgé de 40 ans, doit aussi survoler le Vieux Port de Marseille ce dimanche soir avant le feu d'artifice.

Plus de 4.000 militaires, quelques 200 véhicules, 237 chevaux, 69 avions et 39 hélicoptères ont participé au défilé cette année. Ce soir un grand concert est prévu à partir de 21h15 au Champ-de-Mars. L'Orchestre National de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France joueront de grands classiques, sous la direction du Néerlandais Jaap Van Zweden. Il sera suivi du traditionnel feu d'artifice placé cette année sous le thème de la Fête de la Fédération.