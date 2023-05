VIDÉOS - Démission du maire de Saint-Brevin : "Ma carrière politique s'arrête", confirme Yannick Morez

Auditionné au Sénat ce mercredi , une semaine après l'annonce de sa démission , le maire de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique) a ensuite été reçu par Élisabeth Borne à Matignon. "Je suis ravi d'avoir été écouté par la Première ministre", a déclaré le maire démissionnaire Yannick Morez. Ce dernier avait annoncé rendre son écharpe après que sa maison a été incendiée en mars. Il faisait l'objet de violentes menaces en raison du déménagement d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile près d'une école maternelle. Sa démission avait provoqué une vague de colère et d'indingation dans tout le pays : "Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur" a confié Yannick Morez.

"La Première ministre a été très à l'écoute", a-t-il salué à l'issue de son entrevue avec Élisabeth Borne. "J'ai été ravi de participer jusqu'au bout à cette journée pour essayer que de nombreux maires ne démissionnent plus". À propos du plan de lutte contre les violences faites aux élus, présenté ce mercredi soir par le gouvernement , Yannick Morez estime qu'"il va falloir que tout ça se mette en place". Ce plan prévoit notamment des sanctions plus lourdes pour les individus qui s'en prennent aux élus ou le déploiement de plus de 3.000 référents dans les commissariats et les brigades de gendarmerie.

Yannick Morez confirme sa démission

Selon les informations de franceinfo, Matignon et le ministre de l'Intérieur ont demandé au préfet de Loire-Atlantique de ne pas accepter la démission de Yannick Morez, tant qu'Élisabeth Borne ne s'était pas entretenu avec lui. En sortant de l'hôtel de Matignon ce mercredi, Yannick Morez a confirmé sa démission : "Ma carrière politique s'arrête aujourd'hui", a-t-il confirmé. "Depuis ce matin, on a essayé de me convaincre de rester, mais je ne peux pas" a ajouté Yannick Morez.