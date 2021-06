VIDEOS - Départementales en Haute-Saône : les propositions des candidats sur la ruralité

L'aménagement du territoire est l'une des compétences fortes des conseils départementaux : l'agriculture, la pêche, le tourisme, le déploiement numérique ou encore des services publics accessibles à tous. A l'occasion des élections départementales (20 et 27 juin), France Bleu Besançon a demandé aux chefs de file des trois principales tendances politiques candidates en Haute-Saône leurs propositions pour la ruralité.

La première question est posée par Jean-Paul Carteret. Le président de l'Association des maires ruraux et maire de Lavoncourt dresse le bilan de l'action du département en faveur des communes rurales de Haute-Saône et demande à avoir un contact plus direct avec le conseil départemental.

La ruralité en Haute-Saône : que disent les candidats

Les trois candidats qui ont participé au débat France Bleu - L'Est Républicain, nous donnent leurs priorités pour la ruralité s'il sont élus.

Yves Krattinger

Yves Krattinger (divers gauche), président sortant, a déjà beaucoup travaillé et réfléchi sur cette thématique, il a d'ailleurs écrit un livre "ruralité stop ou encore". Il explique : "Je suis pour une ruralité qui ne pleure pas, ne pleurniche pas, mais qui ait conscience de ses forces et de ses qualités, de ce qu'elle représente dans l'imaginaire des gens des villes qui l'imaginent très positivement et donc je ferai toujours en sorte qu'elle essaie de se vendre le mieux possible, être fière d'elle même".

Yves Krattinger qui rappelle le slogan trouvé pour la Haute-Saône, d'abord en lien avec le passage du Tour de France, puis décliné dans tous les domaines : "Haute-Saône, La course en tête". C'est la place que les Haut-Saônois méritent, parce que ce territoire le mérite".

Alain Joyandet

Alain Joyandet (Les Républicains) est monté vent debout contre la fermeture des collèges décidée par l'actuelle majorité. Des fermetures effectives, avec des regroupements à Vesoul et à Luxeuil.

"Comment parler de ruralité quand on ferme des collèges." explique Alain Joyandet, "Fermer des collèges dans un village comme Champlitte, 1.000 habitants, c'est un coup de poignard dans une petite commune qui essaie de se développer".

Alain Joyandet propose d'y revenir : "Première décision si nous sommes au pouvoir, et si je suis président du département, nous proposerons à la communauté éducative et aux collectivités locales de rouvrir ces trois collèges. On ne fera pas d'une manière intempestive ni autoritaire, telle que la décision de fermeture avait d'ailleurs été prise... On le fera dans la concertation, et en tout cas, un engagement ferme en termes d'aménagement du territoire, d'égalité des territoires. On ne fermera aucun collège dans les sept ans à venir. Ce n'est pas parce que les effectifs diminuent un peu qu'il faut fermer les collèges".

Antoine Villedieu

Pour Antoine Villedieu (Rassemblement national), le RN a toujours pris une position très ferme sur la ruralité : "Aujourd'hui, on est pour un retour de la proximité. La réimplantation du service public par des agents territoriaux de liaison qui seront amenés à se déplacer dans tout le département et faire directement remonter, par ces agents, les problématiques locales que les communes ou les habitants peuvent rencontrer".

Antoine Villedieu qui explique travailler également sur l'attractivité des territoires : "Pour l'attractivité de nos territoires, on a prévu le développement de l'écotourisme. On a prévu le développement de l'écotourisme, mais on a aussi prévu le développement et la sauvegarde de notre patrimoine culturel avec une réelle mise en valeur et développer avec les offices de tourisme des circuits touristiques dans le département pour favoriser l'afflux de personnes".

Les élections départementales avec France Bleu Besançon

Deux débats en partenariat avec L'Est Républicain, à suivre ou à revoir avant le premier tour :

le débat en Haute-Saône

le débat dans le Doubs (10 juin)

Deux soirées électorales les 20 et 27 juin

à lire aussi Départementales en Haute-Saône : candidats et enjeux

Toute l'actualité des élections sur francebleu.fr, Twitter et Facebook.