VIDEOS - Départementales en Haute-Saône : les propositions des candidats sur les Ehpad

L'action sociale est l'une des compétences fortes des conseils départementaux, avec notamment les personnes âgées et la dépendance. A l'occasion des élections départementales (20 et 27 juin), France Bleu Besançon a demandé aux chefs de file des trois principales tendances politiques candidates en Haute-Saône leurs propositions pour l'hébergement des personnes âgées.

La question initiale, c'est Jean-Louis Genest et Gérard Folley qui la posent. Les membres fondateurs du collectif "Nos proches en Ehpad" veulent plus de transparence sur les conditions de vie en maison de retraite et exhortent le conseil départemental à ne plus laisser se reproduire la situation de mars 2020 : à cause de la crise du coronavirus, les résidents n'ont plus pu voir leurs familles pendant des mois.

Les Ehpad en Haute-Saône : que disent les candidats

Les trois candidats qui ont assisté au débat France Bleu Besançon/ L'Est Républicain nous donnent leurs priorités sur ce dossier.

Yves Krattinger

Yves Krattinger (divers gauche), président sortant, explique : "Nous tenons à transformer progressivement la qualité des établissements avec plus de confort, avec plus de réponses technologiques aux besoins qui sont posés aujourd'hui, parce que les choses changent".

Mais le président sortant rappelle que l'accès à ces établissements n'est pas toujours facile pour les familles, pour des raisons de prix : "Nous continuerons de travailler avec eux pour rester sur des prix accessibles à un maximum de familles. Et nous savons que pour ceux qui ne peuvent pas payer, c'est le département qui est là et c'est son rôle de remplir sa mission de solidarité".

Yves Krattinger de conclure que "si nous devons tirer un enseignement de la crise, c'est que, par moment et sur ordre de l'Etat, mais peut être fallait-il qu'il le fasse, l'Humanité est un peu sortie de la démarche globale".

Alain Joyandet

Alain Joyandet (Les Républicains) propose de doubler la somme d'argent qui est prévue par l'actuelle majorité : "Nous passerons de 6 à 12 millions d'euros pour accélérer, parce que nous avons des anciens qui sont dans des conditions qui sont quand même inacceptables".

Mais pour bien s'occuper de nos anciens, il faut des médecins dans le département ajoute Alain Joyandet : "Nous avons décidé de lancer un centre départemental de santé qui nous permettra d'embaucher directement par le conseil départemental 50 médecins généralistes et spécialistes directement dans le cadre de la fonction publique territoriale, comme le département de Saône-et-Loire l'a fait. C'est donc possible, nous le ferons".

Antoine Villedieu

Antoine Villedieu (Rassemblement national) veut favoriser le maintien à domicile, "en mettant en relation différents acteurs publics comme l'ARS, avec les centres médicaux dans la ruralité, mais aussi des entreprises privées".

Antoine Villedieu explique vouloir faire du département de la Haute-Saône "un vrai pôle de concertation et de mise en relation de tous ces acteurs". Pour le candidat RN cela permettra, en plus d'un financement accordé aux personnes âgées pour du matériel de maintien à domicile, "de faire des passages réguliers et d'assurer leur santé et leur sécurité au domicile"

