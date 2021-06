VIDEOS - Départementales en Haute-Saône : les propositions des candidats sur les travaux publics

A l'approche des élections départementales des 20 et 27 juin 2021, France Bleu a interrogé les chefs de file des principaux partis candidats en Haute-Saône sur la problématique des routes et des travaux publics. Les infrastructures sont l'une des compétences des conseils départementaux.

Le sujet est soulevé par Jacky Duchanois, chef d'agence Haute-Saône-Vesoul de l'entreprise spécialisée dans les travaux publics Colas. S'il salue l'action du conseil départemental en faveur du développement des routes et notamment des deux fois deux voies, il demande des opportunités pour son entreprise et ses collègues, notamment dans les secteurs des énergies vertes, du tourisme et du numérique.

Les infrastructures en Haute-Saône : que disent les candidats

Les trois candidats qui ont assisté au débat France Bleu Besançon/ L'Est Républicain nous donnent leurs priorités sur ce dossier.

Yves Krattinger

Pour Yves Krattinger (divers gauche), président sortant, il faut poursuivre sur la lancée :

"Mon programme est le même que pendant toutes ces années. Nous accompagnerons l'État, s'il décide et je le souhaite, de réaliser le tronçon ou au moins la plus grande partie du tronçon entre Lure et Vesoul".

Yves Krattinger précise ne fermer aucune porte et continuer à travailler ensemble avec l'Etat et la région : "Nous avons convenu avec l'Etat, un accord a été signé sur un transfert de maîtrise d'ouvrage délégué sur certains tronçons de l'autre route nationale en Haute-Saône, l'A57, et nous travaillerons en additionnant les efforts de l'Etat faits avec le concours de la région et du département à ceux que nous pourrons faire nous-mêmes".

Alain Joyandet

Alain Joyandet (Les Républicains) prend l'exemple des routes pour expliquer que le département a besoin d'une alternance, besoin de changer de majorité après 20 ans de pouvoir :

"Les routes nationales sont payées avec l'argent des contribuables haut-saônois. Et à côté de ça, on a laissé à l'écart la totalité de l'agglomération préfecture et du cœur du département. Là, où il y a 25 000 véhicules/jour, pour ceux qui connaissent bien à la Vaugine à Vesoul, il n'y a pas eu un coup de pioche depuis 20 ans. Et puis, dans certains endroits, on se demande pourquoi il y a des belles 2x2 voies".

Pour Alain Joyandet , il y a ceux qui ont des routes, il y a ceux qui n'ont pas de routes, alors il attaque le président sortant : "En fait, on sait un peu pourquoi, c'est pour ça que je pense qu'après 20 ans de présidence, ce serait bien qu'il y ait une alternance pour qu'on fasse aussi des routes ailleurs".

Antoine Villedieu

Antoine Villedieu (Rassemblement national), explique que son parti s'est positionné très clairement : "Nous sommes favorables et nous avons une position ferme sur la déviation de Pomoy, Genevreuil et Amblans-et-Velotte".

"Aujourd'hui, on a constaté dans nos déplacements que de nombreuses routes départementales ne sont pas entretenues. Ça a été aussi la plainte de nombreux maires, qu'importe leur étiquette politique, puisque de nombreux maires nous ont interpellé sur le sujet des routes. Donc, effectivement, nous, on fera du département de la Haute-Saône un département désenclavé avec des axes de circulation simples qui favoriseront la sécurité et, dans un deuxième temps, qui permettront d'irriguer nos petites communes les plus éloignées".

