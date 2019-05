VIDÉOS - Élections européennes : retrouvez toutes les réactions

La liste Rassemblement national est arrivée en tête, devant celle de La République en marche, celle des écologistes et celle des Républicains.

Paris, France

Le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen est arrivé en tête dimanche des élections européennes en France, devançant légèrement la liste soutenue par le président Emmanuel Macron, qui échoue dans son objectif de remporter le scrutin. Les écologistes décrochent une surprenante troisième place. Retrouvez toutes les réactions, après ce scrutin.

Marine Le Pen réclame "la dissolution de l'Assemblée nationale"

Emmanuel Macron "n'a d'autre choix au minimum que de dissoudre l'Assemblée nationale", a déclaré Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, dont la liste menée par Jordan Bardella arrive. "Compte tenu du désaveu démocratique que le pouvoir subit ce soir il appartiendra au président de la République d'en tirer les conséquences", a-t-elle estimé. Pour elle, Emmanuel Macron "n'a d'autre choix au minimum que de dissoudre l'Assemblée nationale". Cette élection c'est "la victoire du peuple qui avec fierté et dignité a repris ce soir le pouvoir", a-t-elle ajouté.

"On ne peut pas dire qu'on a gagné", concède Édouard Philippe

"La recomposition de la vie politique française initiée par l'élection d'Emmanuel Macron est une réalité durable et incontestable", a réagi de son côté Édouard Philippe. "Les résultats confirment la dynamique du premier tour de la dernière élection présidentielle", a-t-il ajouté. "Les deux partis qui ont gouverné la France pendant plus de 50 ans totalisent chacun moins de 10% des suffrages, les anciens clivages ne sont plus, de nouveaux sont apparus", a-t-il conclu sur le sujet, prenant acte du fait que la majorité présidentielle n'avait pas gagné. Le Premier ministre a par ailleurs expliqué avoir "reçu le message de nombreux Français sur l'urgence écologique".

Les écologistes se félicitent d'une "vague verte"

"C'est bien une vague verte européenne dont nous sommes les acteurs ce soir", a réagi Yannick Jadot, tête de la liste Europe Ecologie Les Verts, qui arrive en troisième position du scrutin, avec "des scores identiques voire parfois supérieurs en Allemagne, en Belgique, ou ailleurs." L'écologiste a immédiatement pris "l'engagement solennel" de créer dans les prochains jours un "comité citoyen" censé évaluer les institutions européennes et permettant de "rendre compte" de l'action des élus écologistes aux citoyens.

Wauquiez plaide pour une "reconstruction longue et exigeante"

Emmanuel Macron a été "l'artisan de la progression" du RN a affirmé de son côté le président des Républicains, Laurent Wauquiez, dont la liste est arrivée quatrième aux élections européennes. La "reconstruction sera longue et exigeante", a concédé Laurent Wauquiez, estimant que sa formation politique avait "trois ans pour faire naître de l'espoir". "On doit se rassembler, se réinventer pour ne pas disparaître", a confirmé le sénateur LR Bruno Retailleau.

Mélenchon déplore un "résultat très décevant"

La liste conduite par Manon Aubry (La France Isoumise) arrive en cinquième ou sixième position. "Notre résultat est très décevant", a commenté Jean-Luc Mélenchon, "il n'est pas à la hauteur de nos espérances et encore moins de nos efforts". "Monsieur Macron semble avoir perdu le match qu'il avait voulu installer de façon aussi irresponsable", a ajouté le leader de La France insoumise. Ces résultats montrent que "notre pays s'enfonce dans une crise profonde, dont nul n'aperçoit à cette heure l'issue positive", a poursuivi le leader de LFI.