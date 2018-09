Bordeaux, France

On ne peut pas être content d'accueillir les entreprises sans accepter les salariés qui arrivent avec.

C'est l'une des grandes questions du moment. Certains maires de Bordeaux Métropole estiment qu'il serait peut-être sage de ralentir la construction de logements. Les chantiers provoquent un ras-le-bol des habitants et les équipements des villes ont du mal à suivre l'évolution démographique. Emmanuel Sallaberry se positionne dans ce débat. "Il faut un urbanisme rationalisé, estime-t-il, des constructions possibles le long des axes de transport. En revanche il faut sauvegarder les quartiers pavillonnaires et, dans le cas de Talence, le quartier d'échoppes". Le maire de Talence a lancé avec la participation d'habitants tirés au sort, la première charte en France de l'urbanisme durable.

Cela deviendrait la deuxième gare de la Métropole.

C'est le combat d'Emmanuel Sallaberry. Il souhaite obtenir la réouverture de la gare de la Médoquine. "On doit être capable d'offrir des solutions de mobilité alternatives", estime-t-il. Il affirme que ce sont 5 000 passagers quotidiens qui seraient immédiatement concernés et il attend maintenant que la Région confirme son soutien et que la SNCF donne son feu vert.

Je ne vois pas l'intérêt de m'engager dans un parti politique.

A 41 ans, Emmanuel Sallaberry a succédé en octobre 2017 à Alain Cazabonne qui occupait le fauteuil de maire de Talence depuis 24 ans. Il n'a jamais adhéré à aucun parti et n'en voit pas, en tant que maire, l'utilité. Il détaille ses relations avec son prédécesseur qui le "conseille" et évoque Alain Juppé qu'il a accompagné récemment dans un déplacement à Copenhague. "J'ai trouvé quelqu'un plein d'énergie, plein de projets" affirme-t-il, interrogé sur une éventuelle nouvelle candidature du maire de Bordeaux et président de la Métropole en 2020. "C'est cela qui doit mener l'action politique, poursuit-il. L'âge et l'état civil, c'est autre chose".