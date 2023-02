VIDÉOS - Le député insoumis Thomas Portes exclu pour 15 jours après un tweet polémique sur Olivier Dussopt

Le député de Seine-Saint-Denis Thomas Portes a été exclu de l'Assemblée nationale ce vendredi soir, pour une durée de 15 jours, en plein examen du projet de loi de la réforme des retraites . En cause : une photo publiée ce jeudi sur Twitter où on voit le député LFI le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt, en première ligne sur la réforme des retraites. Le député insoumis écope de la censure avec exclusion temporaire, la plus lourde sanction possible à l'Assemblée. Elle prévoit également la privation durant deux mois de la moitié de son indemnité parlementaire.

Les débats sur la réforme des retraites doivent reprendre dans la soirée.

Un tweet polémique

Alors que l'Assemblée nationale était en plein examen du projet de loi de la réforme des retraites, le député insoumis Thomas Portes a pris la parole ce vendredi pour défendre au micro un de ses amendements. Mais lors de son intervention, les députés du camp présidentiel ont haussé le ton et demandé des excuses après un tweet de Thomas Portes publié la veille. Sur cette photo postée sur le réseau social Twitter, on peut voir le député se mettre en scène en blouson rouge, son écharpe tricolore sur l'épaule et le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt. Une photo considérée comme un "appel au meurtre" par le député Renaissance Eric Woerth.

Exigeant de "l'impartialité" de la part de la titulaire du perchoir, la patronne du groupe LFI Mathilde Panot a demandé une suspension de séance. À la reprise, les rappels au règlement se sont enchaînés. "Nous exigeons des excuses de votre part. Nous ne laisserons rien passer, jamais", a notamment affirmé la cheffe de file du groupe Renaissance Aurore Bergé. A l'autre bord, Raquel Garrido (LFI) a accusé la majorité de "faire une obstruction" et "d'entraver le droit d'amendement" d'un élu. Thomas Portes ne parvenait toujours pas à défendre son amendement, et une deuxième pause a été ordonnée par la présidente.

Le tweet de Thomas Portes publié ce jeudi 9 février - Capture d'écran Twitter

"Je retirerai mon tweet le jour où vous retirerez cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens, voilà la réalité !" , a ensuite répondu Thomas Portes, provoquant une bronca générale. La présidente de l'Assemblée nationale a suspendu la séance et a convoqué un bureau pour décider d'une sanction envers le député de Seine-Saint-Denis "qui provoque un tumulte dans cette Assemblée" a justifié Yaël Braun-Pivet. La sanction a ensuite été proposée au vote des députés qui ont validé son exclusion pendant 15 jours de l'Assemblée.

La censure avec exclusion temporaire est la sanction disciplinaire la plus sévère pour les députés. Elle prévoit également la privation durant deux mois de la moitié de son indemnité parlementaire. C'est la sanction qui avait été décidée contre le député RN de Gironde Grégoire de Fournas après une interpellation jugée raciste sur les bancs de l'Assemblée.

"Une sanction complétement disproportionnée"

À l'issue de ce vote, les Insoumis ont laissé exprimer leur colère. Pour eux, le camp présidentiel souhaite affaiblir la Nupes, coalition totalement opposée à la réforme des retraites. "Ce qu'ils viennent de faire, avec une sanction complétement disproportionnée, c'est de retirer une voix contre la réforme des retraites à 64 ans", a dénoncé ce vendredi Mathilde Panot, la cheffe du groupe LFI à l'Assemblée nationale. "Nous ne sommes pas dupes de la manoeuvre qu'ils sont en train de faire", a-t-elle ajouté. "Ils peuvent nous retirer une voix ici, ils ne retireront aucune voix dans le pays contre cette réforme".

"Il n'y avait pas d'appel à la violence"

Interrogé à la sortie de l'Assemblée nationale, le député Thomas Portes assure qu*'"il n'y avait pas d'appel à la violence"* dans son tweet. "Je suis prêt à le dire à l'intérieur de l'hémicycle ou à M. Dussopt" a t-il poursuivi. "S'il y a eu des gens qui ont mal interprété ou mal vécu [mon tweet], je le regrette évidemment (...)" a ajouté Thomas Portes. Le député n'a cependant pas expliqué s'il allait le retirer malgré plusieurs appels à la suppression de la photo de la part de plusieurs députés.