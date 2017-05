VIDEOS - Législatives 2017 en Franche-Comté : douze circonscriptions en débat

D'ici le premier tour des législatives, le 11 juin, France Bleu organise des débats dans douze circonscriptions de Franche-Comté, en partenariat avec France 3 et L'Est Républicain. Retrouvez-les en vidéo.

France Bleu, en partenariat avec France 3 Bourgogne Franche-Comté et L'Est Républicain, ouvre le débat des législatives en Franche-Comté. Avant le premier tour, les dimanches 21 et 28 mai, puis le 4 juin, six débats vous sont proposés, avec les candidats de douze circonscriptions du Doubs, du Jura, de Haute-Saône et du Territoire de Belfort. Ces rendez-vous, à 10h50 le matin et 15h l'après-midi, sont diffusés en direct sur les pages Facebook de France Bleu Belfort et France Bleu Besançon. Vous pourrez également tous les revoir sur cette page, d'ici le 11 juin.

Dimanche 21 mai à 10h50 : les 1ère et 2e circonscriptions du Doubs

Dimanche 21 mai à 10h50, coup de projecteur sur la 1ère circonscription du Doubs, dont la députée sortante est la socialiste Barbara Romagnan. A 11h25, nous passons à la 2e circonscription du Doubs, dont le député sortant est l'écologiste Eric Alauzet. Les débats sont animés par David Malle (France Bleu Besançon), Jérémy Chevreuil (France 3 Franche-Comté), Bernard Payot et Didier Fohr (L'Est Républicain)

Les candidats invités dans la 1ère circonscription du Doubs (Besançon ouest) :

Françoise Branget (Les Républicains)

Fannette Charvier (République en Marche)

Habiba Delacour (France Insoumise)

Barbara Romagnan (Parti socialiste)

Anna Romano (Front national)

Pascal Routhier (divers droite)

Les candidats invités dans la 2e circonscription du Doubs (Besançon-est) :

Julien Acard (Front national)

Eric Alauzet (Europe Ecologie-Les Verts)

Claire Arnoux (France Insoumise)

Ludovic Fagaut (Les Républicains)

Christophe Lime (Parti communiste)

Dimanche 21 mai à 15h : la 1ère circonscription de Haute-Saône et la 2e circonscription du Jura

Le 21 mai à 15h, nous nous intéressons à la 1ère circonscription de Haute-Saône dont le député sortant, Alain Chrétien (LR), ne se représente pas. A 15h35, nous passons à la 2e circonscription du Jura, dont la députée sortante est Marie-Christine Dalloz (LR).

Les candidats invités dans la 1ère circonscription de Haute-Saône (Vesoul-Gray) :

Barbara Bessot-Ballot (République en Marche)

Marie Breton (divers droite)

Léonie Cugnot (Front national)

Dimitri Doussot (Les Républicains)

François Froidurot (France Insoumise)

Laurent Ricard (Parti socialiste)

Les candidats invités dans la 2e circonscription du Jura (Saint-Claude-Champagnole) :

Marie-Christine Dalloz (Les Républicains)

Nathalie Desseigne (Front national)

Julie Lançon (France Insoumise)

Sébastien Mignottet (Parti communiste - candidat suppléant, en l'absence du titulaire Christophe Masson, EELV)

Anne Prost-Grosjean (République en Marche)

Les débats à venir :