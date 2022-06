VIDEOS - Législatives en Franche-Comté : suivez les débats du second tour avec France Bleu Besançon

Avant le second tour des élections législatives, ce dimanche 19 juin, France Bleu Besançon organise quatre débats sur des circonscriptions du Doubs et de la Haute-Saône. RDV chaque matin entre 7h40 et 7h55 ou en replay vidéo dans cet article.

France Bleu Besançon organise quatre débats de l'entre-deux-tours des élections législatives. Dimanche 19 juin, les électeurs franc-comtois auront à départager des duels dans toutes les circonscriptions de la région. Suivez les débats en vidéo dans la 1re, la 2e et la 5e circonscription du Doubs et dans la 1re de Haute-Saône.

Vidéo : Séverine Véziès et Laurent Croizier sur la 1re du Doubs

Premier débat consacré à la 1re circonscription du Doubs : Séverine Véziès (LFI - NUPES) est arrivée en tête au premier tour juste devant Laurent Croizier (Modem - Ensemble), avec 1.100 voix d'avance. Ils échangent sur leur stratégie de campagne pour le second tour, et sur les thèmes de la sécurité et la santé car leur circonscription compte le quartier de Planoise et le CHU de Besançon.

A venir : le débat entre Annie Genevard et Philippe Alpy sur la 5e du Doubs

Ce mercredi, les finalistes du Haut-Doubs se retrouvent dans le studio de France Bleu Besançon : Annie Genevard (Les Républicains), députée sortante et vice-présidente de l'Assemblée Nationale débattra avec Philippe Alpy (Horizons - Ensemble). La candidate de droite qui vise un troisième mandat est arrivée largement en tête au premier tour de ces élections législatives avec 42% des voix contre 19,5% pour son rival.

Le débat entre Annie Genevard (LR) et Philippe Alpy (Ensemble) sur la 5e circonscription du Doubs. - A. Marchi / Maxppp et document remis par le candidat

à lire aussi Législatives 2022 : les résultats du premier tour dans le Doubs

A venir : le débat entre Antoine Villedieu et Barbara Bessot-Ballot sur la 1re de Haute-Saône

Ce jeudi, France Bleu Besançon reçoit en studio le deux candidats qualifiés dans la 1re circonscription de Haute-Saône : Antoine Villedieu (Rassemblement National) et Barbara Bessot-Ballot (Renaissance - Ensemble). Le candidat du parti de Marine Le Pen a bousculé la député sortante de la majorité présdidentielle au premier tour, en l'emportant avec 30% des voix contre 22%.

Le débat entre Antoine Villedieu (RN) et Barbara Bessot-Ballot (Ensemble) sur la 1re circonscription de Haute-Saône. - Photo remise par le candidat / JC Tardivon - Maxppp

à lire aussi Législatives 2022 : les résultats du premier tour en Haute-Saône

A venir : le débat entre Eric Alauzet et Stéphane Ravacley sur la 2e du Doubs

Le dernier de nos débats est consacré à la circonscription la plus médiatique de Franche-Comté : la 2e circonscription du Doubs. Le boulanger bisontin Stéphane Ravacley (EELV- NUPES) et le médecin Eric Alauzet (Renaissance - Ensemble), député sortant, tenteront de convaincre pour le dernier jour de campagne. Au premier tour, Stéphane Ravacley a terminé devant Eric Alauzet avec 465 voix d'écart seulement.