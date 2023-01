VIDEOS - Les 60 ans du Traité de l'Elysée : tout comprendre au pacte de réconciliation franco-allemande

“Il n’y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l’importance capitale de cet acte, non pas seulement parce qu’il tourne la page après une si longue et si sanglante histoire de luttes et de combats, mais aussi parce qu’il ouvre toutes grandes les portes d’un avenir nouveau pour l’Allemagne, pour la France, pour l’Europe et par conséquent pour le monde.”

Par ce court discours, le président De Gaulle clôture, le 22 janvier 1963 à Paris, la cérémonie de signature du traité d’amitié et de coopération France-Allemagne, par le chancelier allemand Konrad Adenauer et lui-même.

Entré à la postérité sous le nom de Traité de l’Elysée, ce pacte a 60 ans cette année et cet anniversaire est célébré de part et d’autre du Rhin. Pour comprendre ce qu’il a signifié et quel sens il prend encore aujourd’hui, nous avons interrogé trois personnes qui vivent l’amitié franco-allemande dans leur quotidien : Philippe Hansch, directeur du Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l'Homme à Verdun, Matthieu Osmont, historien et directeur de l’ Institut français de Bonn et Lisa Huth, responsable du secteur France à la radio sarroise Saarländischer Rundfunk .

“L’audace de la réconciliation et de l’amitié”

Le rapprochement franco-allemand ne commence pas avec le traité de l’Elysée en 1963, il est le fruit d’un mûrissement depuis la fin des années 40. Mais ce geste permet d’installer cette réconciliation “dans les têtes et dans les coeurs” explique Matthieu Osmont. C’est le premier acquis de ce traité et il n’est pas seulement symbolique.

“On sort de la Seconde Guerre mondiale avec sa barbarie et les camps de concentration et, en moins d'une génération, on a deux hommes qui vont avoir l'audace de proposer une réconciliation et même d’aller jusqu'à l'amitié”, ajoute Philippe Hansch.

La signature du traité a été précédée en 1962 d’un voyage du président français à travers l’Allemagne. À Bonn, De Gaulle s’adresse à 20.000 personnes, en partie en allemand. “Ces discours, explique Matthieu Osmont, restent dans la mémoire des personnes qui les ont vécus, adolescents par exemple. C'était un moment très fort d'entendre dire par le chef d'État français que l'Allemagne est un grand pays, que les Allemands peuvent être fiers de leur histoire, après tous les crimes du nazisme, et surtout que l'on va construire ensemble l'Europe unie.”

La réconciliation franco-allemande, après près d’un siècle de guerres et de tensions, “ce pourrait être un modèle pour le monde” renchérit Lisa Huth.

Le poids de l’Histoire et de ces guerres mondiales “oblige”, selon Philippe Hansch, les dirigeants français et allemands à travailler ensemble et à travailler ensemble pour le bien de l’Europe.

Le Traité de l’Elysée fonde “le couple franco-allemand”, moteur de l’Europe

“Sans l’amitié franco-allemande, pas d’Europe” soutient Lisa Huth. Le dialogue constant instauré par le Traité de l’Elysée conduit les dirigeants français et allemands à réfléchir ensemble aux moyens de faire avancer la toute jeune Communauté économique européenne (CEE) fondée en 1957.

Le traité prévoit des rencontres régulières, plusieurs fois par an, entre les deux chefs d’Etat et de gouvernement, leurs ministres et les hauts-fonctionnaires. Ces consultations permettent aux deux pays de préparer ensemble les grandes échéances européennes. “Quand on réussit à mettre d'accord la France et l'Allemagne, qui sont souvent sur des positions très différentes sur tout un tas de dossiers, on a déjà fait un grand pas pour réussir à mettre d'accord l'ensemble des pays de l'Union européenne”, explique Matthieu Osmont.

C’est ainsi que les “couples franco-allemands” ont marqué l’histoire européenne. Philippe Hansch retient en particulier Kohl-Mitterrand, deux hommes de générations proches, qui ont vécu la guerre "dans leur chair” et leur famille, rappelle le directeur du Centre mondial de la paix . Le “geste de Verdun”, en 1984, est un nouveau symbole entré dans l’Histoire. Sur le plan institutionnel, les deux dirigeants contribuent fortement à l’approfondissement de l’intégration européenne dans les années 1980 et 1990, intégration qui aboutira notamment à notre monnaie unique.

Les différents “couples” ont parfois du mal à s’accorder. La relation entre le président Macron et le chancelier Scholz, en poste depuis décembre 2021, n’est pas facile. “Quand ils sont nouveaux, ils ne s’entendent pas, mais ensuite ils comprennent qu'ils doivent coopérer” sourit Lisa Huth.

Le conseil des ministres franco-allemand initialement prévu en octobre 2022 a été même reporté à cause des différends entre les dirigeants. Mais les deux pays ont travaillé depuis à des compromis et il se tiendra le 22 janvier… date anniversaire du traité de l’Elysée.

Des rapprochements culturels à revitaliser

Point important du traité, la coopération pour l’éducation et la jeunesse. Quelques mois après le 22 janvier naît l’OFAJ, l'Office franco-allemand pour la jeunesse , qui promeut et finance des échanges de toutes sortes entre les deux pays. La dynamique a d’abord été très forte, près de 9,5 millions de jeunes ont participé à ces échanges depuis 60 ans, mais il y a un essoufflement, lié au manque d’intérêt pour l’apprentissage de la langue du voisin.

“C’est une priorité” pour Matthieu Osmont. Si le français “2e langue” reste “assez stable” chez les jeunes Allemands au début de leur scolarité, ils sont nombreux à abandonner avant l'Abitur, le bac allemand. Et en France l’apprentissage de l’allemand est en pleine déroute. Près de 23% des collégiens et lycéens apprenaient l'allemand en 1995, ils n'étaient plus que 14,1% à la rentrée 2022. Le nombre de professeurs d'allemand a baissé de près de 30% en dix ans et ne répond plus à la demande. L'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France a lancé en novembre 2022 une pétition auprès du chef de l'Etat . "Fragilisé par la réforme du collège en 2015, l'allemand a besoin de promotion" explique Thérèse Clerc, sa présidente.

Ce recul est “inquiétant, note l’historien Matthieu Osmont, parce que ce sont ces jeunes gens qui vont faire vivre la relation franco allemande de demain. Il y a sans doute là des décisions politiques à prendre pour pouvoir changer la tendance, qui est plutôt à une lente érosion des échanges et de la connaissance de l'autre chez les jeunes générations.” Lisa Huth est catégorique : “Il faut rendre obligatoire le français et l’allemand” et “faire aimer” ces langues.

Chez les étudiants aussi, la perspective d’aller compléter son cursus en Allemagne ou en France n’est plus aussi attractive. Avec la mondialisation, l’Asie, les Etats-Unis ou l’Australie séduisent davantage. Chargé du suivi des relations entre les universités françaises et les universités allemandes pour tout l'ouest de l'Allemagne, Matthieu Osmont constate que les cursus franco-allemand ont plus de mal à recruter. Quelque 4.000 étudiants les suivent tout de même chaque année, dont 20% rien qu’au sein de l’Isfates qui associe l’Université de Lorraine et la Hochschule für Technik und Wirtschaft dans les domaines de l’économie et de l’ingénierie.

Le Traité de l’Elysée a aussi été suivi d’une explosion de jumelages entre communes et collectivités des deux pays. On en compte aujourd’hui 2.300. Tous ne sont plus très vivaces. Il y a forcément un vieillissement des équipes qui ont porté les projets.

Les comités de jumelage peuvent néanmoins bénéficier du Fonds citoyen franco-allemand , un système de financement et de conseil lancé à la suite du Traité d’Aix-la-Chapelle. Ce nouveau texte, signé le 22 janvier 2019 , a justement été voulu par Emmanuel Macron et Angela Merkel pour revitaliser l’entente franco-allemande.

Ce char du carnaval de Cologne en février 2023 montre De Gaulle et Adenauer dans les bras l'un de l'autre. © Getty

Des petites graines sont régulièrement plantées, comme ce réseau Elysée 2020 d’écoles maternelles bilingues lancé en 2013 à Sarrebruck. Pour l’année scolaire 2022-23, il en regroupe 275 côté français, il est vrai très largement implantées dans le Grand Est.

Il n’y a pas de petit symbole

Quand on vit l’amitié franco-allemande au quotidien, tous les détails comptent. Comme les Allemands peuvent choisir en partie leur plaque d’immatriculation automobile, Lisa Huth a choisi EU 9550 : pour Union européenne et 9 mai 1950, date de la déclaration Schuman , texte fondateur de la construction européenne.

Au Centre mondial de la paix, on a eu l’idée de faire créer un ”dessert emblématique franco-allemand”, enfant du Traité de l’Elysée peut-être, mais surtout du Saint-Honoré et de la Forêt-Noire. Ce “gâteau de la paix” élaboré par les cheffes pâtissières Christelle Brua en France et Anna Plagens en Allemagne, sous la direction de l'Alsacien Pierre Hermé, a été réalisé par le Lycée ALain-Fournier de Verdun “dans le cadre de la convention de partenariat avec le Centre Mondial de la Paix qui vise à assurer l’enseignement de ce symbole franco-allemand à toutes les promotions d’élèves.”

Il a été proposé à la dégustation en octobre dernier :

Des cloches de la paix ont également été fondues, fruit d’un partenariat entre le Centre Mondial de la Paix, la Maison Citoyenne de Mamer au Luxembourg et la Maison socio-culturelle de Saarburg en Allemagne. Là aussi, une création destinée à célébrer les 60 ans du Traité de l’Élysée.

Les célébrations de 2023 sont l'occasion de réaffirmer l'amitié franco-allemande. "Les anniversaires et surtout les anniversaires 'rond' permettent souvent une relance", note Philippe Hansch, "le 60e peut être un tremplin". Ainsi, les 17 et 18 janvier, des représentants des régions françaises et des Länder allemands se sont rencontrés à Strasbourg pour parler, entre autres, emploi des jeunes et environnement. De nombreuses initiatives sont organisées, comme la journée du Centre mondial de la paix du 20 janvier , avec des personnalités politiques, des chefs d'entreprise, des journalistes.

Une vidéo pour tout comprendre

Réalisé en 2013 pour les 50 ans du Traité de l'Elysée, ce documentaire commenté par Matthieu Osmont évoque les coulisses diplomatiques de l'événement à travers le regard croisé de diplomates français témoins de l'évènement et d'un historien allemand, le tout illustré d'images d'archives de l'époque.