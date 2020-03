VIDÉOS - Municipales à Sarlat, Ribérac et Boulazac : retrouvez les débats de France Bleu Périgord et France 3

A quatre jours du premier tour des élections municipales 2020, France Bleu Périgord et France 3 vous proposent de retrouver en vidéo les débats entre les candidats à la mairie de Sarlat, Ribérac et Boulazac.

Retrouvez les débats de Sarlat, Ribérac et Boulazac par France Bleu - France 3.

Trois communes pour trois débats : à l'occasion des élections municipales 2020, France Bleu Périgord et France 3 vous proposent ce mercredi de retrouver en vidéo les débats entre les candidats déclarés à Sarlat, Ribérac et Boulazac (Dordogne). Des débats animés par Antoine Balandra de France Bleu Périgord et Emilie Bersars de France 3.

Le débat de Sarlat

Les quatre têtes de liste déclarées

Jean-Jacques de Peretti (maire sortant, sans étiquette, liste sans étiquette "Sarlat pour tous")

(maire sortant, sans étiquette, liste sans étiquette "Sarlat pour tous") Basile Fanier (Les Républicains, liste sans étiquette "100% Sarlat")

(Les Républicains, liste sans étiquette "100% Sarlat") Michel Kneblewsky (sans étiquette, ancien adjoint de Jean-Jacques de Peretti, liste sans étiquette "Ensemble pour retrouver l'équilibre")

(sans étiquette, ancien adjoint de Jean-Jacques de Peretti, liste sans étiquette "Ensemble pour retrouver l'équilibre") François Coq (Europe Ecologie les verts, liste sans étiquette "Ma commune. ma planète")

Le débat de Ribérac

Les trois têtes de liste déclarées

Patrice Favard (maire sortant, sans étiquette, liste sans étiquette "Continuons ensemble pour Ribérac")

(maire sortant, sans étiquette, liste sans étiquette "Continuons ensemble pour Ribérac") Nicolas Platon, (PS, liste d'union de la gauche "Ribérac l'avenir avec vous")

(PS, liste d'union de la gauche "Ribérac l'avenir avec vous") Philippe Chotard, (sans étiquette, liste sans étiquette classée "divers centre" par la préfecture "Agir pour Ribérac")

Le débat de Boulazac

Les deux têtes de liste déclarées