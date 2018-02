Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, se dit victime de rumeurs de harcèlement sexuel, qu'il a fermement démenties ce jeudi matin sur BFMTV.

Pourquoi a-t-il choisi de s'exprimer ce jeudi matin ?

Selon Nicolas Hulot, l'hebdomaire Ebdo s'apprête à publier un article, ce vendredi, faisant état de deux affaires à connotation sexuelle. Le ministre a donc choisi de réagir avant même la publication de cet article, car, explique-t-il, "je n'ai pas peur de la vérité, j'ai peur de la rumeur, c'est un poison lent qui tue (...) Là, on franchit une ligne rouge et on touche à mon honneur - il s'en remettra - à ma famille, à mes enfants."

"Je n'ai pas peur de la vérité, j'ai peur de la rumeur qui est un poison lent qui tue" réagit Nicolas Hulot sur BFMTV-RMC au sujet de rumeurs d'harcèlement sexuel pic.twitter.com/vSX1pKIrpE — BFMTV (@BFMTV) February 8, 2018

De quoi parle-t-on exactement ?

Nicolas Hulot parle de deux affaires. Tout d'abord, il a reconnu le dépôt d'une plainte, en 2008, pour une raison qu'il n'évoque pas, par une jeune femme "majeure". Mais ces "allégations remontent à 1997" et la plainte a été "classée sans suite, car non seulement l'affaire était prescrite, mais j'ai été auditionné par les gendarmes à ma demande, et les enquêteurs ont très rapidement considéré qu'il n'y avait absolument rien qui permettait de poursuivre cette affaire", a expliqué le ministre.

“Hier, on a fait pleurer mes enfants”, réagit Nicolas Hulot sur BFMTV-RMC au sujet de rumeurs d'harcèlement sexuel pic.twitter.com/3LwfWaYbu0 — BFMTV (@BFMTV) February 8, 2018

Par ailleurs, à la question de savoir s'il avait été accusé de harcèlement sexuel par une ancienne collaboratrice, Nicolas Hulot a répondu : "La réponse est non et je le dis avec autant de force que la personne en question, qui est parfaitement identifiée, avec laquelle je suis en contact, vous dira la même chose,, et le pire de cela c'est qu'elle a déjà été interrogée par certains de vos confrères et qu'elle a fait la même réponse".

Quelles sont les réactions ?

Nicolas Hulot a évoqué "un cauchemar", il s'est dit "dans une rage folle" mais explique qu'il n'a pas pensé à une éventuelle démission du gouvernement dans l'immédiat : "C'est ma famille qui prime, c'est ce qui guidera ma décision". Il n'a pas encore décidé s'il allait contre-attaquer sur le plan judiciaire : "on ne va pas brûler les étapes, on va regarder ce qui est dit demain, mais comprenez bien que je ne laisserai pas la diffamation, la suspicion, les insinuations se développer". Il a affirmé avoir "l'affection, la confiance" du Président et du Premier ministre.

"Le premier ministre et le président m'ont affirmé leur affection et leur confiance (...) Je n'ai rien à me reprocher" explique Nicolas Hulot sur BFMTV-RMC face aux rumeurs de harcèlement sexuel pic.twitter.com/8AszUATLmg — BFMTV (@BFMTV) February 8, 2018

Edouard Philippe lui a d'ailleurs adressé "un message de soutien"."Nicolas Hulot s'est exprimé avec sincérité et émotion sur les rumeurs dont il est l'objet depuis plusieurs jours. Ses explications ont été claires, précises, et nous n'avons aucune raison de douter de sa parole. Comme il l'a rappelé, la justice s'est prononcée", a indiqué le cabinet du Premier ministre. L'Elysée écarte toute démission, en l'absence d'une mise en examen.