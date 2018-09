Bordeaux, France

Tout cela s'est fait en accord avec M6 et le futur propriétaire.

Après la volte-face d'Alain Juppé qui a annoncé jeudi soir le report du vote de Bordeaux Métropole sur le dossier du rachat des Girondins de Bordeaux, Nicolas Florian a détaillé la position du maire de Bordeaux. Selon lui, "Alain Juppé a considéré que les derniers éléments transmis méritaient plus d'explications et d'échange. Tout cela s'est fait en accord avec ceux qui cèdent le club et le futur repreneur. La difficulté dans ce dossier c'est que les régimes financiers aux Etats-Unis et en Europe ne sont pas les mêmes. Il faut des précisions qui rassurent tout le monde".

à lire Rachat des Girondins : le vote de Bordeaux Métropole reporté

Pas besoin de grands joueurs pour avoir une équipe attractive.

Au-delà de la crédibilité financière de GACP, le nouvel acquéreur doit encore convaincre de sa capacité à faire des Girondins de Bordeaux un club attractif pour les sponsors et pour le public. Nicolas Florian estime "normal" qu'un investisseur vienne pour gagner de l'argent. Selon lui le modèle économique de GACP repose sur les résultats sportifs. Il rappelle que "Bordeaux est un grand club, une équipe de haut niveau. Mais il ne faut pas se voiler la face, concurrencer le PSG, Marseille et Lyon est impossible. Mais il existe une vie entre le top niveau et la rélégation". Et Nicolas Florian explique qu'à l'image de Monaco, les Girondins seront amenés à travailler "sur la formation de jeunes joueurs pour les amener à maturité et les revendre ensuite, comme cela s'est fait avec Malcom arrivé inconnu aux Girondins et parti pour le FC Barcelone".