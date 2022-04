VIDÉOS - Présidentielle : les élus de Vaucluse réagissent à la réélection d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron reste à l'Élysée. Le président sortant a été réélu président de la République ce dimanche, avec 58,5% des voix contre 41,5% pour Marine Le Pen. Mais au-delà de cette victoire, l'élection est marquée par une forte progression de l'extrême droite, qui arrive même en tête en Vaucluse et sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'abstention progresse également, et atteint 28 % des inscrits, un niveau record depuis l'élection présidentielle de 1969. Tour d'horizon des réactions en Vaucluse :

L'abstention à un niveau "inquiétant pour la démocratie", selon Souad Zitouni de LREM

Ce niveau d'abstention inquiète la députée La République en Marche de Vaucluse, Souad Zitouni. "C'est inquiétant pour la démocratie, reconnaît-elle ce lundi matin sur France Bleu Vaucluse. Mais ça montre aussi quelque chose, c'est que les Français aujourd'hui ne sont pas assez mobilisés pour la politique, et qu'ils sont déçus. Ça fait des années que ça dure. L'abstention a augmenté effectivement à chaque fois qu'il y avait des élections et pas qu'une présidentielle est aussi municipale et toute autre élection."

Pour Souad Zitouni, l'enjeu est maintenant de mobiliser les électeurs pour les élections législatives, prévues les 12 et 19 juin prochain. "Il va falloir ramener les Français aux urnes, leur expliquer à quoi servent des élections, estime-t-elle. C'est ce que j'ai déjà mis en place depuis que je suis arrivé, moi, en tant que députée en mars 2020. C'est aussi pour expliquer à quoi sert le député que je communique énormément."

"Une éclatante victoire ? Non", réagit Hervé de Lépinau du RN

Quelques heures après l'annonce des résultats, et malgré sa défaite au second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen a dit voir dans son score "une éclatante victoire". Une analyse que ne partage pas totalement Hervé de Lépinau, conseiller régional Rassemblement national de Vaucluse et élu d'opposition à Carpentras : "Dans le Vaucluse, oui c'est une victoire puisqu'elle est arrivée en tête avec 52 % des voix. Mais une éclatante victoire, non ? On est vainqueur quand a remporté la compétition."

Pour lui, ces résultats sont le fait d'un "système qui a fait bloc". "Je crois qu'il n'y a que Le Journal de Mickey et Mode et travaux qui n'ont pas appelé à voter Emmanuel Macron", ironise Hervé de Lépinau, invité de France Bleu Vaucluse ce lundi. Marine Le Pen a une fois de plus cette vague d'opposition et ça devient extrêmement inquiétant parce que nous avions déjà un président qui était mal élu. Donc, moi, ce que je retiens, c'est la fracture qui existe aujourd'hui en France et ce n'est pas une bonne chose pour l'avenir."

"La campagne des législatives est déjà lancée", affirme Farid Faryssy de LFI

Arrivé troisième du premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a rappelé ce dimanche soir sa volonté de "se faire élire premier ministre" et a appelé à agrandir l'Union populaire pour les élections législatives. "La campagne est déjà lancé depuis quelques jours, affirme Farid Faryssy, le représentant de la France insoumise en Vaucluse. On attendait effectivement ce deuxième tour dont on connaissait à peu près le résultat. On savait très bien comment ça allait se passer, mais ce qui est le plus grave, c'est que Macron a perdu des voix depuis 2017. Il a perdu 3 millions de voix, donc qu'on ne se réjouisse pas."

Farid Faryssy alerte aussi sur le niveau élevé de l'extrême droite. "On y est habitué sur le Vaucluse, mais il ne faut pas s'habituer à l'extrême droite et je pense que c'est beaucoup de souffrance qui fait qu'ils votent extrême droite. Est ce qu'il y aura une réponse de la part de Macron dans les années qui viennent ? En tout cas, il n'y en a pas eu en cinq ans."