VIDÉOS - Réforme des retraites : ambiance électrique à l'Assemblée nationale pour le coup d'envoi des débats

Le débat sur le projet de réforme des retraites a démarré de façon chaotique ce lundi à l'Assemblée nationale, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, avec d'emblée une série de rappels au règlement de la part des groupes d'opposition et une brève suspension de séance en raison du tumulte. Le discours d'ouverture du ministre du Travail a été retardé par le chahut.

ⓘ Publicité

"Mes chers collègues, on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale !", a même lancé Yaël Braun-Pivet, alors qu'un brouhaha couvrait le discours d'Olivier Dussopt.

L'opposition réclame un référendum

Les députés doivent se prononcer dans l'après-midi sur une motion de rejet de l'ensemble du projet de loi portée par LFI, puis une motion référendaire du groupe RN, tirée au sort parmi d'autres. Mais d'autres parlementaires réclament que leur propre demande de référendum, déposée in extremis, soit soumise. Charles de Courson, du groupe indépendant Liot, qui en est à l'initiative avec des représentants de six groupes politiques, a dénoncé "un déni de démocratie", rejoint par des chefs de file de la Nupes.

Mais dans le chahut, la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet a opposé la décision prise la semaine dernière en conférence des présidents de l'Assemblée. Un tirage au sort avait été effectué entre la motion RN et une précédente motion Nupes, d'où le RN était sortant gagnant.

Les oppositions ont bruyamment contesté cette réponse, les uns et les autres se levant en brandissant le règlement intérieur. Mme Braun-Pivet a suspendu la séance pour permettre au ministre du Travail Olivier Dussopt de pouvoir prendre la parole dans le calme.

Si l'Assemblée ne vient pas à bout des amendements d'ici le 17 février minuit, le texte passera au Sénat, du fait du choix de l'exécutif de recourir à un budget rectificatif de la Sécurité sociale. Ce temps contraint est vivement critiqué par les oppositions, qui comptent néanmoins parvenir à discuter de l'article 7 consacré au report de l'âge de la retraite.

Les autres points chauds du texte se concentrent autour de la situation des femmes, qui pourraient être perdantes avec le recul de l'âge de départ, la pénibilité ou encore l'emploi des seniors.

Des débats "à la hauteur"

"Que voyons-nous ? 18.000 amendements de la Nupes, avec beaucoup de bruit, beaucoup d'indignation et en réalité rien que du mépris pour nos débats, du mépris pour la démocratie, du mépris pour ceux que vous prétendez servir", a lancé le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui a dénoncé "l'obstruction comme seule perspective" et souhaité que les "débats" en séance publique "puissent être à la hauteur".

Le gouvernement prêt à "améliorer" sa réforme

Le gouvernement est encore prêt à "améliorer" son projet de réforme, notamment pour agir sur l'emploi des seniors ou les pensions des femmes, a assuré Olivier Dussopt lundi devant l'Assemblée. "Avec la Première ministre, nous savons les désaccords qui persistent" mais "nous voulons rester ouverts à des améliorations", a dit le ministre.

Pour autant, le gouvernement a affiché sa détermination à aller au bout de la réforme. "Nous sommes prêts à débattre des projets" mais "n'ayons pas peur de le dire : en matière de retraites, mesdames et messieurs les députés, c'est la réforme ou la faillite !", a lancé de son côté le ministre délégué aux Comptes publics, Gabriel Attal, qui assure que le gouvernement est "désireux d'agir pour les Français qui travaillent", fustigeant à gauche "le camp de l'asphyxie fiscale et du blocage", qui a une "obsession de taxer", "taxer tout le monde, taxer tout le temps, taxer toujours".