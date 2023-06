VIDÉOS - Réforme des retraites : la motion de censure de la Nupes rejetée par l'Assemblée nationale

Dans le prolongement de la bataille des retraites, les députés se prononçaient ce lundi sur une nouvelle motion de censure , la 17e déposée par les oppositions contre le gouvernement d'Elisabeth Borne en un an. Sans surprise, elle a été rejetée par l'Assemblée nationale, en ne recueillant que 239 voix sur les 289 nécessaires.

Cette motion, déposée cette fois par la Nupes, était une riposte après l'échec jeudi dernier d'une tentative d'abrogation de la retraite à 64 ans. La mesure n'a pu faire l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale, celle-ci ayant été retoquée au nom de son "irrecevabilité" , ce qui a signé un "coup de force anti-démocratique", selon les tenants de la motion.

En l'absence du soutien des LR, cette motion a réuni nettement moins de voix que la précédente motion, qui a failli, à neuf voix près, renverser le gouvernement en mars .

Élisabeth Borne salue le "courage" du gouvernement, les socialistes dénoncent sa "duplicité"

Chaque groupe de l'Assemblée ainsi que la Première ministre ont pris tour à tour la parole. Élisabeth Borne a fait valoir le "courage" de son gouvernement face aux "décibels" des oppositions, et défendu son bilan alors que les rumeurs de remaniement s'accélèrent. "Le vrai courage politique, c'est de sortir du confort de la posture" et "de construire des majorités, même avec ceux qui ne pensent pas exactement comme nous", a plaidé la Première ministre à la tribune de l'Assemblée. Elle a aussi fustigé les "incohérences", "contradictions" et la "démagogie" des oppositions.

Avant elle, la socialiste Valérie Rabault avait porté à la tribune la motion de censure au nom de l'alliance de gauche en se plaçant sur un autre terrain. "Ce qui se joue aujourd'hui (...), c'est la possibilité de mettre un terme au discrédit que le gouvernement jette sur l'Assemblée nationale", a-t-elle jugé, critiquant dans une ambiance houleuse une "duplicité" et des "pressions" du gouvernement d'Elisabeth Borne lors de la crise des retraites.

Dans l'hémicycle ce lundi, l'insoumis Louis Boyard s'en est pris une nouvelle fois, hors micro à la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, à la manœuvre sur l'irrecevabilité de la proposition d'abrogation des 64 ans, la taxant d'"agente de l'Élysée". Il a été sanctionné par l'intéressée.