VIDÉOS - Retrait de la vie politique de Jean-Pierre Raffarin : ses meilleures raffarinades

L'annonce par Jean-Pierre Raffarin de son retrait de la vie politique suscite des hommages respectueux, mais aussi des regrets. Certains regretteront en effet ces formules imagées utilisées par l'ancien Premier ministre, et désormais rentrées dans le vocabulaire : les raffarinades.

Le retrait de la vie politique de Jean-Pierre Raffarin ne signe peut-être pas la fin de ses phrases imagées, mais les raffarinades se feront en tout cas plus rares, maintenant que l'ancien Premier ministre annonce vouloir créer une ONG internationale. Ses sorties en forme de lapalissade, ces vérités évidentes, énoncées avec sérieux, ont souvent prêté à rire. A tel point que les raffarinades sont entrées dans le vocabulaire commun.

Nommé Premier ministre après la réélection de Jacques Chirac à la présidence de la République en 2002, Jean-Pierre Raffarin a vite usé de formules devenues célèbres. En juillet 2002, lors de son discours de politique générale, il déclare devant l'Assemblée natio : "Notre route est droite mais la pente est forte". Les Français découvrent Jean-Pierre Raffarin, jusqu'alors peu connu du grand public. Et les raffarinades se poursuivront.

En 2002, à propos de la sécurité routière, Jean-Pierre Raffarin s'adresse et "di[t] aux jeunes, la fête, c'est la vie, et la vie, c'est ton visage". En 2003, le Premier ministre énonce avec une légère grandiloquence que "les sociétés ne sont que le résultat de l'action des hommes, arrêtons de croire ce déterminisme que nous serions innocents de nous-mêmes, nous sommes les créateurs de notre propre avenir".

The "yes" needs the "no"

L'une des raffarinades restée les plus célèbres a été dite en 2005, alors que Jean-Pierre Raffarin faisait campagne pour le "oui" au référendum pour la Constitution européenne. Le Premier ministre se lance dans une formule dont on ne sait pas s'il va s'en sortir : "The yes needs the no to win against the no" ("Le oui a besoin du non pour gagner contre le non").

La positive attitude

En janvier 2005, Jean-Pierre Raffarin s'est inspiré de la chanteuse Lorie pour recommander aux jeunes d'adopter la "positive attitude", titre du tube de la jeune femme. "Il y a une jeune chanteuse qui n'est pas tout à fait de ma génération, mais qui parle aujourd'hui de positive attitude. Je vous recommande la positive attitude", avait-il déclaré.