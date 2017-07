14-Juillet : suivez le défilé en direct vidéo

Ce vendredi 14 juillet se déroule le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Elysées, en présence de Donald Trump aux cotés d'Emmanuel Macron pour célébrer l'entrée en guerre des USA lors de la Première guerre mondiale. Un événement à suivre en direct vidéo sur francebleu.fr.

Ce vendredi 14 juillet se déroule le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Elysées. Cette année, il met à l'honneur les soldats américains, célébrant le centenaire de leur engagement dans la Grande guerre, ainsi que les forces françaises engagées contre Daech. A cette occasion, Donald Trump est présent aux cotés du Président de la République. Un événement à suivre en direct vidéo sur francebleu.fr.

10h15 - Emmanuel Macron sur les Champs-Elysées, la Marseillaise retentit.

💬 Emmanuel Macron est arrivé aux Champs-Elysées.



Suivez et commentez le défilé du #14Juillet avec #14JuilletTF1pic.twitter.com/1vAmatJN6k — TF1 Le JT (@TF1LeJT) July 14, 2017

10h09 - Donald Trump et sa femme Melania prenne place sur la Concorde, accueillis par Brigitte Macron.

EN DIRECT - Donald Trump est arrivé place de la Concordehttps://t.co/Egm7fV2cwzpic.twitter.com/AN6e5iPRPw — BFMTV (@BFMTV) July 14, 2017

10h03 - La patrouille de France décolle

9h55 - Emmanuel Macron descend l'avenue des Champs-Elysées

Descente des Champs-Elysées par Emmanuel Macron et le chef d'Etat-major des Armées, le Général Philippe de Villiers #14juilletpic.twitter.com/LQfVskUI5V — Alexis Feertchak (@Feertchak) July 14, 2017

9h45 - 190 chevaux de la Garde républicaine se dirigent en direction des Champs-Élysées

9h30 - Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a passé en revue les troupes avec les forces de sécurité.

#14juillet : descente des 🇫🇷Champs Élysées avec nos forces de secours et de sécurité #BastilleDayhttps://t.co/Z4nCNG7Ko8 — Gérard Collomb (@gerardcollomb) July 14, 2017

Le défilé aérien débutera à 10h45 et verra pas moins de 63 appareils survoler la capitale.

Défilé du 14 juillet : le programme du défilé aérien © Visactu - Visactu

À 11h débutera le défilé, 3.765 hommes et femmes descendront la célèbre avenue. Il seront suivis à 11h30 par le défilé des hélicoptères. Les troupes motorisées constituées de 211 véhicules et 62 motos descendront les Champs-Élysées à partir de 11h35. Comme chaque année, la Garde républicaine clôturera cette édition 2017 et ce à partir de 11h50. Le défilé des troupes montées comptera 241 chevaux.

Défilé du 14 juillet : les défilés des troupes à pieds, motorisées et montées © Visactu - Visactu

► LIRE AUSSI : INFOGRAPHIE - Défilé du 14 juillet : les horaires et les chiffres clés