France

Nous sommes dans un camp de réfugiés, auprès d’un jeune garçon qui porte une bonbonne d’eau trop lourde pour lui. Une main gantée de noire lui vient alors en aide. C’est celle... de Batman, qui redonne instantanément le sourire à l’enfant. Plus question de penser à la guerre. Avec l’homme chauve souris, on joue au foot, à cache cache, au cerf-volant, ou on fait un bras de fer. Notre super-héros s’improvise même guitariste au coin du feu, jusqu’à ce que l’enfant trop fatigué, ferme les yeux sur l’épaule de Batman. En réalité, le petit garçon est en train de rêver dans les bras de son père, qui avec sa famille fuit son village bombardé. Vidéo émouvante et décalée de l’ONG War Child. Pour certains enfants, l’imaginaire est la seule façon d’échapper à la guerre. Le tournage s’est déroulé dans un véritable camp de réfugiés au Liban.