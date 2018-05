France

C’est une séquence de l'émission "Sanne Wallis de Show" diffusée dimanche sur la chaîne TV publique néerlandaise qui a mis le feu aux poudres. Une comédienne interprète la chanson "Toy", de l'artiste Netta Barzilaï qui vient de remporter l’Eurovision 2018 pour Israël. Le même kimono, la même chorégraphie, mais comme il s’agit d’une parodie, les paroles ont changé et font clairement référence au massacre de Gaza qui a coûté la vie à 62 palestiniens 5 jours plus tôt. L’inauguration de l’ambassade américaine à Jérusalem est également abordée. Des vidéos sont d’ailleurs projetées derrière la chanteuse. Le Centre d'information et de documentation sur Israël a estimé que le sketch véhiculait un message antisémite, nourri de surcroît par des clichés sur les juifs et l’argent. Du coup, l'ambassadeur israélien au Pays-Bas aurait porté plainte contre la chaîne, avec copie transmise au ministre néerlandais des Affaires étrangères. La chaîne de TV se défend en évoquant la liberté d’expression.