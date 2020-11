Vienne : Alain Pichon, le nouveau président du conseil départemental se sent "rempli d'une énergie forte"

Sans surprise, Alain Pichon est le nouveau président du conseil départemental de la Vienne. Il a été élu ce jeudi avec 32 voix sur 38 et il a même fait mieux que son prédécesseur Bruno Belin, qui avait été crédité de 28 voix. Bruno Belin, lui, est devenu sénateur. Ce vendredi matin, Alain Pichon était l'invité de France Bleu Poitou.

"Je ne me sens pas seul et c'est indispensable pour commencer ce mandat"

Le nouveau président du conseil départemental de la Vienne prône une présidence "rassembleuse". "On travaille en équipe au département, c'est ma philosophie de vie politique depuis toujours. Je ne me sens pas seul et c'est indispensable pour commencer ce mandat" a affirmé ce vendredi matin Alain Pichon au micro de France Bleu Poitou. Rassembler mais aussi être dans l'action, surtout dans ce contexte de crise sanitaire.

En devenant président du département de la Vienne, Alain Pichon abandonne ses deux autres mandats. Il était jusqu'à présent maire d'Antran et président de l'association des maires de la Vienne depuis deux an et demi. Alain Pichon estime par ailleurs que le report éventuel des prochaines élections départementales et régionales "serait une bonne chose au niveau sanitaire". Toutefois, selon lui, il serait préférable que les élections départementales et régionales soient séparées, car "cela pose des problèmes inouïs au niveau de l'organisation dans les mairies".