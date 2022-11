Vienne : deux nouvelles brigades de gendarmerie, les communes du pays mélusin se positionnent

Renforcer la sécurité dans nos campagnes, c'est l'objectif affiché du président de la République en janvier. Le 22 novembre dernier, l'Assemblée nationale a doté le Ministère de l'Intérieur de 15 milliards d'euros de crédit pour créer 200 brigades de gendarmerie dans les cinq prochaines années. Le préfet de la Vienne et le chef des gendarmes ont lancé à Fontaine-le-Comte samedi 26 novembre une concertation avec les maires. Le département pourrait obtenir deux voire trois unités si les élus le justifient, annonce de Jean-Marie Girier.

Des brigades mixtes

Deux propositions ont été faites aux maires : des brigades fixes ou des patrouilles itinérantes pour renforcer des zones où le délai d'intervention des gendarmes est rallongé. Entre Poitiers et Rouillé, ils mettent plus de 12 minutes à intervenir en cas d'urgence. C'est dans ce secteur aussi où, de tout le département, les délinquances du quotidien sont les plus nombreuses à traiter, notamment entre Vivonne et Valence-en-Poitou.

Des renforts pour le sud-ouest de la Vienne

Certains maires du pays mélusin se sont donc positionnés pour en bénéficier. Les habitants se sentent délaissés face à l'augmentation des tensions sociales, la vague de cambriolage, d'incivilité, de nuisances sonores, se désole le maire de Rouillé, Jean-Luc Soulard. La maire de Coulombiers, Isabelle Maupas, regrette la fermeture de deux unités de gendarmerie à Lusignan et à Rouillé. En dix ans, dans la Vienne, huit brigades ont été supprimées ou "regroupées".

Des solutions onéreuses pour les élus

Mais les solutions proposées coûtent chères. Malgré les subventions de l'Etat, les élus des petites communes ne savent pas comment financer des logements de fonction ou la construction d'une caserne, ce qui coûte 5, 4 millions d'euros dont les deux-tiers à la charge de la collectivité. Les petites communes rurales du sud mais aussi du nord de la Vienne craignent donc d'être exclues du projet.

Les préfectures sont censées faire remonter le résultat de la concertation avec les élus en décembre. L'arbitrage du gouvernement est quant à lui annoncé a priori pour février 2023. Toutes les brigades devront être créées dans les 5 prochaines années.

En 2022, les 500 gendarmes du territoire interviennent sur 257 communes, soit 97% de la Vienne.