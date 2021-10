En visite à Poitiers, Jean Castex plaide pour plus de numérique à l'école

En déplacement ce vendredi à Poitiers, Jean Castex, accompagné du ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer et de la ministre de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a annoncé l'extension des " territoires numériques éducatifs" à dix départements dont la Vienne. D'abord lancée dans l'Aisne et le Val d'Oise, cette expérimentation vise à favoriser l'utilisation des outils numériques dans les établissements scolaires. Pendant trois ans, près de 350 écoles de la Vienne pourront bénéficier de cette extension, pour un coût total de 34 millions d'euros, financé par Etat, la communauté de commune, le département et la région.

"Le numérique est un outil"

" Le numérique n'est pas une finalité en soi. C'est un outil, une technologie qui se développe partout. Il n'est pas question de passer à côté, a affirmé le Premier ministre, lors d'un discours prononcé à l'université de Poitiers. Nous devons développer des pratiques pédagogiques renforcées grâce au numérique. La finalité reste toujours, plus que jamais, l'éducation, la pédagogie, l'enfant et l'étudiant. Le rôle de la politique c'est d'en assurer le développement maitrisé."

Dans la Vienne, il y a déjà des outils numériques déployés dans les classes. Pour s'en rendre compte, le Premier ministre a visité le siège du réseau Canopé, spécialisé dans l'utilisation des outils numériques dans l'enseignement. Pierre Florek est professeur de mathématiques dans un collège de Poitiers qui compte déjà près de 800 tablettes. Lors de la visite de Jean Castex, il a expliqué leur fonctionnement.

"On voit des différences dans la façon dont les élèves ont d'abordé le travail, raconte l'enseignant. Ils ont la tablette comme un outil en plus, comme la calculatrice ou le livre. Ça ne va pas remplacer tout ce qu'ils ont, c'est de la valeur ajouté. "

Jean Castex et Jean-Michel Blanquer lors d'une visite à Canopé. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Un équivalent pour l'université

"C'est totalement indispensable, affirme de son côté Alain Pichon, président du conseil départemental de la Vienne, aussi présent lors de la visite du Premier ministre. Nous sommes dans l'air du numérique et il faut que l'accompagnement soit le plus professionnel et le plus adapté possible. Il faut former aussi les parents. Aujourd'hui on suit les devoirs papiers avec les livres et les cahiers, il faut que les parents puissent suivre aussi les devoirs sur les tablettes ou les ordinateurs."

Au total, plus de 170 millions d'euros doivent être déployés pour l'extension des territoires numériques éducatifs dans les dix départements. Jean Castex a également annoncé l'équivalent "Université" de ce projet, pour un coût estimé de 110 millions d'euros.