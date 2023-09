Vienne : "La grande difficulté aujourd'hui, c'est la baisse des recettes" explique le président du département

Le président du conseil départemental était l'invité de France Bleu Poitou ce vendredi matin. Alain Pichon est revenu sur plusieurs dossiers, le budget pour l'année 2024, l'accueil des mineurs non accompagnés et la future liaison aérienne entre Poitiers et Lyon.

Alain Pichon, le président du conseil départemental de la Vienne. © Radio France - Bradley De Souza "La plus grande difficulté aujourd'hui c'est la baisse des recettes", commence d'emblée Alain Pichon, le président du conseil départemental ce vendredi matin sur France Bleu Poitou. Le président du conseil départemental de la Vienne est revenu sur plusieurs sujets en cette rentrée, notamment le budget pour l'année 2024. ⓘ Publicité Des économies à venir ? En 2023, le budget du département était de 511 millions d'euros. "Le gouvernement nous a enlevé le levier fiscal, les impôts fonciers bâtis et non bâtis. Une partie des taxes que l'on paye quand on va chez le notaire va au département. C'était 65 millions d'euros en 2022, ça va être une cinquantaine de millions d'euros en 2023 de recette". Cette baisse est évaluée à 20% selon le département. "Cette différence va amener à faire des économies, à mieux dépenser notre argent", souligne Alain Pichon. Le président du conseil départemental est également revenu sur le compromis trouvé entre la majorité présidentielle et la droite concernant les 15 heures d'activité obligatoire par semaine pour les bénéficiaires du RSA Ce dispositif fait partie du projet de loi "pour le plein emploi" en discussion à l'Assemblée nationale. "Il faut quand même nous expliquer comment on fait sur le terrain. On ne peut pas envoyer un bénéficiaire du RSA sur le terrain sans accompagnement", réagit Alain Pichon. Concernant la ligne Poitiers-Lyon, "nous sommes en appel d'offre. C'est en cours. Plusieurs sociétés ont répondu", conclut Alain Pichon.