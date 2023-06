Vienne : le député "Renaissance" Pascal Lecamp à la rencontre des électeurs avec sa permanence mobile

Une permanence mobile ! C'est le concept élaboré par le député Renaissance Pascal Lecamp et son équipe. L'élu de la troisième circonscription de la Vienne va à la rencontre des électeurs en installant son fourgon dans les marchés ou devant les mairies. Le projet a été lancé officiellement vendredi à Saint-Savin. L'élu et ses collaborateurs devraient vadrouiller jusqu'à la fin du mandat.

Cette permanence mobile est une manière de créer du lien avec les électeurs, explique le député, qui s'est arrêté à Chauvigny ce samedi 3 juin. "Il y a un éloignement énorme entre les pouvoirs centraux, et même locaux avec les habitants. Je suis dans l'une des circonscriptions les plus rurales de la Nouvelle-Aquitaine. L'idée, c'était "d'aller vers" plutôt que d'attendre les gens".

"Personne n'a rayé le camion encore"

L'occasion pour l'élu de prendre le pou des habitants, qui viennent devant le fourgon, exprimer leurs inquiétudes et faire part de leurs revendications. Parmi les principales préoccupations des habitants : l'accès au soin ; le pouvoir d'achat, et bien sûr la réforme des retraites, qui a cristallisé les débats ces derniers mois. Mais pour le moment, les échanges restent cordiaux assure l'élu : "Personne n'a rayé le camion encore. Alors que la permanence de mon collègue Sacha Houlié a été vandalisée plusieurs fois à Poitiers. Il y a des désaccords. Il y a des gens qui viennent parler des retraites. On s'assoit et on discute".

L'initiative est plutôt bien accueillie par les habitants, qui saluent cette démarche de proximité. D'autres dénoncent un "coup de communication" et une forme de démagogie. Les électeurs attendent surtout des actions concrètes en réponse aux problèmes soulevés.

Après Saint-Savin vendredi, et Chauvigny samedi, Pascal Lecamp s'installera au marché de Vouneuil-sur-Vienne jeudi prochain, le 8 juin. Parmi les autres villes où se rendront l'élu et ses collaborateurs : Montmorillon, Lussac-les-Châteaux, Civray, Gencay, ou encore Lusignan. La liste complète des permanences est à retrouver sur le site du député .