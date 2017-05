Vienne : le FN continue sa campagne pour Marine Le Pen dans le nord du département

Ce mercredi, c'est le duel final entre les deux finalistes à la présidentielle. Dos à dos : Emmanuel Macron pour "En Marche !" et Marine Le Pen pour le FN. En attendant ce rendez-vous et le vote de dimanche, militants et soutiens sont sur le terrain notamment dans le nord Vienne.

Qui pour remplacer François Hollande à l'Elysée ? Emmanuel Macron ou bien Marine Le Pen ? Aux électeurs de choisir dès dimanche et pour les aider dans leur choix un débat d'entre deux tours est organisé ce mercredi à la radio et à la télé à partir de 21h. En parallèle, les militants des deux camps continuent leur travail pour convaincre les électeurs. C'est le cas notamment au Front National. Ce mardi, le patron du FN dans la Vienne, Alain Verdin, était à Scorbé-Clairvaux dans le nord du département. Sur place, accompagné de 3 autres militants et militantes, il y a distribué, en mains propres ou dans leurs boîtes aux lettres, des tracts aux habitants en faveur de sa candidate.

Le FN en campagne dans le nord Vienne où il a réalisé de bons scores

A Scorbé-Clairvaux, le FN n'est pas sur une terre qui lui est totalement hostile. Au 1er tour de la présidentielle, le Front national est arrivé sur place en tête avec un peu plus de 31% des voix devant Emmanuel Macron arrivé en 2ème position avec 23,5% des voix. C'est aussi sur cette circonscription -la 4ème de la Vienne- qu'Alain Verdin se présente aux législatives. Mais pour l'instant, c'est sur la présidentielle que ce soutien de Marine Le Pen s'investit en partant à la rencontre des Français. "Quand on veut s'intéresser aux gens, faire de la politique, il faut aller les voir... voir ce qui se passe sur le terrain, c'est là qu'on ressent la misère (...)" déclare Alain Verdin. Du côté des électeurs, y compris à Scorbé-Clairvaux, on est divisé.

Entre adhésion, rejet et indécision pour les électeurs rencontrés par le FN

Si certains tournent immédiatement les talons en entendant parler politique et FN, d'autres semblent davantage réceptifs aux idées de Marine Le Pen. Une habitante n'hésite pas à se dire "plutôt" en faveur de la candidate frontiste précisant qu'elle a déjà pris sa décision pour dimanche. D'autres dans la commune, comme Francine, sont plus nuancés. Si pour elle, la chef de file du FN a "de bonnes idées", elle avoue encore être "indécise" à quelques jours du vote final. Même son de cloche chez Gérard : "pas facile de choisir parce que tous les deux, ils m'inquiètent (faisant également référence à Emmanuel Macron)". Et cet habitant de conclure avoir quand même une opinion et d'ajouter qu'il verra s'il a fait le "bon choix". Le FN, lui, annonce qu'il va continuer ces jours-ci dans la Vienne, son travail de terrain.