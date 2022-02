Vienne: Marine Le Pen en meeting, demande au président de la république de se déclarer

Elle a fait un discours de cinquante minutes où elle a surtout mis en cause le président de la république: "le Mozart de la finance est devenu le Mozart de la dette" Elle a demandé à Emmanuel Macron d'enfin se déclarer candidat

La grande majorité des participants étaient des adhérents du RN, dont certains sont venus en bus (quatre bus peuvent transporter 200 personnes) . Mais il y avait aussi des non-adhérents comme Christian venus du lac des Sapins près de Tarare

Dans son discours elle a rappelé ses promesses : pas de retraites à moins de 1.000 euros, abaissement de la TVA à 5,5% sur les carburants, ce qui pourrait faire une économie de 250 euros sur une cuve de fuel. Pas d'impôts pour les moins de 30 ans.

En matière de démocratie, elle estime qu'Emmanuel Macron n'a pas tenu sa promesse d'appliquer une part de proportionnelle aux élections législatives.

Elle a appelé les jeunes qui s'abstiennent trop à voter: "ils ont le choix entre les macronistes et les marinistes.".

En matière de sécurité elle a dénoncé la gauche "laxiste" qui protègent les mineurs migrants qui selon elle sont "souvent drogués" . Elle veut les renvoyer dans leur familles ou dans leurs pays. Et pour en revenir à Emmanuel Macron : "il n'y a pas de mineurs isolés dans les couloirs des banques d'affaire" Marine Le Pen veut que les voyous n'ait plus le sentiment d'impunité et que les jeunes délinquants soient condamnés dès premier délit, voire privé de liberté dans des centres adaptés. Sur les prisons, elle voudrait créer 25.000 places pour que les centrales ne soient plus ces taudis qu'ils sont parfois ni le club méd

Elle a dénoncé les maires écologistes qui refusent de prendre des mesures pour la sécurité de leurs habitants. Prenant l'exemple du quartier Mistral à Grenoble

Pour conclure la victoire c'est maintenant et pour cela il faut que le bloc populaire soit plus nombreux