Vienne : une colonie de vacances pour les jeunes "révoltés"

Durant 5 jours dans un gîte du Sud Vienne, se déroule une colonie de vacances pas comme les autres : 130 jeunes de 15 à 30 ans assistent à des conférences politiques, sur des thèmes comme la citoyenneté, l'écosocialisme ou encore les droits des personne LGBTQI+. La troisième édition du Révolte camp' est organisée par le syndicat Mouvement national lycéen et le mouvement écologique Résilience-France.

Une "boîte à outils" pour jeunes militants

"Beaucoup de jeunes sont démunis, notamment à cause de la crise du Covid, et parallèlement, ils se politisent rapidement" explique Emma, une des organisatrices, et militante à La France Insoumise. "Ce camp, c'est une volonté de leur donner les ressources pour s'informer et grandir dans leur militantisme."

Certains viennent de formations politiques précises, ancrées à gauche, quand d'autres ne militent "pas encore", comme Noémie. "Je viens justement pour découvrir. Dans ma famille, il n'y a pas beaucoup de discussions politiques dans le genre."

Plusieurs conférences sont organisées chaque jour en petit comité. © Radio France - Solène Gardré

Une colo pour lycéens, étudiants et jeunes travailleurs

Une vingtaine de campeurs ont moins de 18 ans, comme Léya. "J'en ai entendu parler sur Instagram" raconte cette lycéenne de Perpignan. "Ce qui m'intéresse, c'est l'écologie. J'ai déjà menée quelques actions dans mon lycée, comme des pétitions, mais là ça permet de pousser un peu ma réflexion."

"Maintenant, on espère qu'il y aura une 4ème édition" explique l'organisatrice Emma. Fort probable car côté fréquentation, il y a plus de monde chaque année.