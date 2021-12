Vierzon : Christiane Taubira vient prendre le pouls de l'hôpital

Les travaux de rénovation du bloc opératoire (4 millions d'euros) vont d'ailleurs débuter l'année prochaine. Le chef des urgences de l'hôpital de Vierzon, le docteur Brandaly, a beaucoup insisté sur le manque de personnels infirmiers : " Cela se ressent dans les conditions de travail. Certains sont à bout et quand on recrute une infirmière, il y en deux qui s'en vont ! Cela engendre une tension dans les services."

Des malades sur des brancards dans les couloirs des urgences de l'hôpital de Vierzon. © Radio France - Michel Benoit

5.700 lits ont été supprimés en France en 2020. Pour la probable candidate à l'Elysée, il faut arrêter de maltraiter l'hôpital et les soignants : " Il faut arrêter les fermetures de lits et même en recréer plusieurs milliers " explique Christiane Taubira. " Il faut également améliorer les rémunérations. La rémunération moyenne des personnels médicaux et para-médicaux est inférieur au salaire médian en France. Ce n'est pas normal."

Christiane Taubira a rencontré les organisations syndicales de l'hôpital de Vierzon. © Radio France - Michel Benoit

Autre proposition : une offre de soins à 30 minutes maximum de chez soi... Des promesse faciles, dénoncent quelques militants La France Insoumise qui n'ont pas oublié que Christiane Taubira fut garde des sceaux de François Hollande : " D'accord, elle n'était pas en charge des questions de santé, mais silence vaut approbation " estime Thibault Lhonneur, conseiller municipal LFI de Vierzon. " Elle aurait dû quitter le gouvernement dès lors que les promesses n'étaient pas tenues. L'hôpital public se retrouve dans cette situation aujourd'hui parce que François Hollande et ses gouvernements y ont participé."

L'ancienne garde des sceaux, Christiane Taubira, dans les couloirs des urgences de l'hôpital de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Christiane Taubira, régulièrement brocardée sur sa réserve supposée concernant la vaccination, a mis les choses au point : " On a isolé un moment où on m'interroge sur la Guyane, et où je dis qu'il faut une médiation parce que la situation est très tendue, et depuis, on ne veut pas lâcher le sujet, mais c'est clair pour moi, le vaccin est la réponse à la pandémie... mais il y a une petite marge avant de passer au vaccin obligatoire. J'ai fait mes trois doses. je n'ai aucun problème là-dessus." Une presque candidate, qui cherche à démontrer une image responsable.

Les personnels de l'hôpital de Vierzon avaient mené une longue grève pour sauver la maternité © Radio France - Michel Benoit

Christiane Taubira qui a répondu au nouvel appel de Yannick Jadot à rejoindre les écologistes dans la course à l'Elysée : " L'appel de M. Jadot est un appel sympathique, responsable au sens où, en tant que candidat, il exprime de cette façon-là un désir d'unité, mais ça n'efface pas l'impasse politique."