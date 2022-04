Vierzon : le communiste Nicolas Sansu en course pour les législatives

Ce sera le troisième tour de l'élection présidentielle : les législatives, les 12 et 19 juin. Après un premier mandat de député de 2012 à 2017, Nicolas Sansu vient d'officialiser sa candidature pour tenter de récupérer son fauteuil. Le maire communiste de Vierzon avait été battu par Nadia Essayan (Modem) en 2017. Elle aussi a annoncé, il y a plusieurs semaines qu'elle se présentait.

Nicolas Sansu espère bien obtenir l'investiture pour représenter une gauche unie, et faire barrage au Rassemblement national : "J'ai fait un appel pour qu'on ait trois candidats d'union dans les trois circonscriptions du Cher détaille le maire de Vierzon. La deuxième circonscription est très attachée à la gauche et notamment au Parti communiste français. Nous pouvons éviter dans le Cher, qu'il y ait trop de députés macronistes et donc je mènerai ce combat. Je veux rassembler les forces de gauche et écologistes, et même tous ceux qui ne se satisfont pas de ce match mortifère pour la France entre le Rassemblement national et la République en marche qui nous a fait une politique libérale durant cinq ans. Le Rassemblement national est le parti de la haine et de la division. Aujourd'hui, je veux rassembler tous ceux et toutes celles qui veulent autre chose. Mon expérience, le fait que la ville-centre soit Vierzon, et puis la sagesse qui aujourd'hui vient avec les ans, font que je crois être le plus à même de faire basculer cette circonscription. Ma candidature fera en sorte que le Rassemblement national ne pourra pas être présent au second tour parce que je suis persuadé d'être devant lui. "

Nadia Essayan (Modem) tentera de conserver la deuxième circonscription du Cher. © Radio France - Michel Benoit

Nicolas Sansu doit donc maintenant convaincre notamment La France insoumise de lui faire confiance, quitte à ce que le Parti communiste ne présente pas de candidat dans la première circonscription pour lui laisser le champ libre. Reste à savoir quelle sera la position des écologistes. Chaque voix comptera pour une qualification au second tour des législatives.