VIF : élections municipales septembre, détails pratiques pour le scrutin

Avant la rentrée scolaire, les candidats à la mairie de VIF vont devoir s'employer à faire vivre la campagne... pendant l'été ! L'arrêté fixant les dates des élections est publié, et voici quelques modalités pratiques. A Vif, on votera pour 29 conseillers municipaux.

Dépôts de candidatures du 10 au 19 août

"Les candidats devront obligatoirement déposer leurs candidatures en préfecture de l’Isère sur rendez-vous téléphonique au 04 76 60 32 86.

Pour le 1er tour : du mardi 10 août 2021 de 9H à 12H et de 14H à 15H30 au jeudi au 19 août 2021 de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00.

Pour le 2nd tour, uniquement si une liste n’a pas obtenu la majorité absolue des scrutins : le lundi 6 septembre 2021 de 9H à 12H et de 14H à 15H30 et le mardi 7 septembre de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00.

Les conditions et modalités de candidatures sont identiques à celles du scrutin général des 15 mars et 28 juin 2020.

Pour participer à ce scrutin, les électeurs pourront déposer une demande d’inscription sur les listes électorales jusqu’au vendredi 30 juillet 2021".

Suite à l'annulation du dernier scrutin en raison du trop faible écart en voix entre Guy Genet, le sortant, et Karine Maurinaux, sa challenger (3 voix seulement), le tribunal administratif, puis le Conseil d'Etat avaient décidé l'annulation de l'élection de Guy Genet.

Aux urnes les dimanches 5 et 12 septembre

Aujourd'hui, la Préfecture de l'Isère fixe donc les dates du retour aux urnes des habitants de Vif : ce sera les 5 et 12 septembre si un 2e tour est nécessaire.