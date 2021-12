Ville de Limoges - Un budget 2022 en légère baisse et sous le signe des économies

Le conseil municipal de la ville de Limoges a voté jeudi soir son budget primitif pour l'année prochaine avec un facteur à prendre en compte. La baisse des recettes en raison de la crise sanitaire. Cette année, les recettes de la ville de Limoges ont baissé de 11 millions d'euros. Pendant de longs mois, le stationnement était gratuit. Il n'y a pas eu non plus de PV. Même chose ou presque pour les terrasses avec un espace public loué à tout petit prix aux professionnels. Et quand les cantines et garderies étaient fermées, cela a aussi fait des rentrées en moins quand bien même le personnel était payé. Sans oublier les non locations des salles municipales.

Deux écoles de Limoges vont fermer leurs portes

Tout cela à des conséquences sur les finances de la ville qui a établi pour l'année prochaine un budget en légère baisse. Un peu plus de 244 millions d'euros soit 2 millions de moins que cette année. Cela ne compense pas les pertes. La ville va devoir faire des économies. Les tarifs de la location de l'espace public vont d'ailleurs augmenter et être harmonisés. Notamment quand les terrasses sont sur des places de stationnement. Deux écoles, jugées trop petites et isolées, vont aussi fermer. L'école maternelle Paroutaud et l'école élémentaire de la Monnaie. Des parents d'élèves sont d'ailleurs venus manifester et déposer une pétition ce jeudi à la mairie en marge du conseil municipal.

36 millions d'euros budgétés pour les investissements

La ville va aussi engager une réorganisation de ses services. L'idée étant d'optimiser autant que possible aussi bien le matériel, les achats, que le personnel de la ville de Limoges. Un état des lieux doit être fait service par service. Si certains devraient être renforcés, d'autres services devraient voir leurs moyens baisser. Grâce à cela, la municipalité espère maintenir ses grand projets d'investissement avec 36 millions d'euros budgétés pour 2022. En ce qui concerne les impôts, ils vont augmenter de 3,4% mais la majorité municipale précise que ce n'est pas de son fait. Cette augmentation est directement liée à la hausse des bases locatives décidée par l'Etat.