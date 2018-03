Réélu député dimanche, Jean-Pierre Door devra cette fois-ci quitter ses fonctions de maire de Montargis et de président de l'Agglomération montargoise. Et puisqu'il s'agit d'un double fauteuil, il songe à un tandem pour lui succéder : Benoît Digeon et Frank Supplisson.

Après son large succès lors de l'élection législative partielle dans la 4ème circonscription du Loiret dimanche, Jean-Pierre Door (LR) va devoir abandonner ses fonctions de maire de Montargis et de président de l'Agglomération montargoise et rives du Loing. Ce qu'il n'avait pas fait en juin dernier, car le recours alors déposé contre l'élection législative avait suspendu l'application de la loi sur le cumul des mandats. Cette fois, donc, il n'y coupera : il a 30 jours pour quitter ce double fauteuil, le délai est ensuite de 15 jours pour convoquer le conseil municipal et le conseil d'agglo. "On a un mois et demi pour s'organiser, résume Jean-Pierre Door, qui n'oublie pas l'objectif principal : préparer les élections municipales de 2020 pour lesquelles il ne sera pas candidat : "En 2020, il va falloir rebattre les cartes, je ne serai plus là, de même qu'un certain nombre de mes collègues de la majorité municipale et communautaire."

"On est dans une période où on sait qu'il va falloir rebattre les cartes en 2020" - Jean-Pierre Door

J'ai mes favoris"

Alors, comment et avec qui gérer cette transition ? "J'ai mes favoris", glisse Jean-Pierre Door. Il y a d'abord Benoît Digeon, le 1er adjoint, l'ami de longue date, âgé de 65 ans, et dirigeant de la célèbre maison Mazet, le fabricant des pralines de Montargis. Et même s'il refuse, pour l'instant, d'aborder le sujet : "Carpe diem et on verra le reste après, ironise Benoît Digeon. On pensait surtout à l'élection législative, on s'est concentré là-dessus ces derniers jours, c'est comme à la voile : on a un cap, on se tient à un cap, on verra après le cap suivant".

"Moi, vous savez, je ne pense à rien !" - Benoît Digeon

Une période charnière"

L'autre nom qui revient c'est Frank Supplisson, adjoint aux sports et à l'intercommunalité. Cet énarque de 45 ans, passé par les cabinets ministériels, a le profil pour jouer la carte du renouvellement. Mais ce sera dans la continuité, explique-t-il : "On fera comme toujours dans l'équipe de Jean-Pierre Door, on se réunira, Jean-Pierre nous donnera sa façon de voir les choses, ça se décidera en bonne harmonie et en maintenant l'union." Frank Supplisson reconnaît cependant qu'il s'agit d'une "période charnière" pour préparer les municipales de 2020.

"C'est une période charnière, et je suis sûr que Jean-Pierre Door va veiller au grain" - Frank Supplisson

L'idée du tandem a donc clairement la préférence de Jean-Pierre Door : Benoît Digeon devrait ainsi prendre le fauteuil de maire de Montargis et Frank Supplisson celui de président de l'Agglomération - c'est le scénario le plus probable à la fois pour une transition en douceur et en vue des élections de 2020. Cette double succession sera organisée en mai. Comme la loi l'autorise, Jean-Pierre Door, lui, continuera de siéger au conseil d'agglomération et au conseil municipal de Montargis. Avec sans doute le titre de conseiller municipal délégué aux politiques publiques.