Villedieu-sur-Indre : le maire Xavier Elbaz officiellement élu après deux mois de confinement

Ils attendaient ce moment depuis plus de deux mois. Ce week-end, de nombreux maires, élus au premier tour le 15 mars, ont enfin pris leurs fonctions. En raison du confinement, ils ont dû patienter plusieurs semaines avant que la situation sanitaire permette aux conseils municipaux de se tenir.

Samedi 23 mai, Gil Avérous a donc été réélu à la tête de Châteauroux. Ce dimanche, c'est son directeur de cabinet, Xavier Elbaz, qui a été officiellement élu maire de Villedieu-dur-Indre. Le militant Les Républicains, qui a présenté une liste sans étiquette, a obtenu 53,74% des voix lors du premier tour, avec un taux de participation qui s'élève à 68,83% des électeurs.

"Je ne vous décevrais pas. Nous allons écrire ensemble une très belle page de l'histoire de Villedieu-sur-Indre. Maintenant, retroussons-nous les manches. Le travail ne fait que commencer", a-t-il déclaré, après avoir été désigné maire par son conseil municipal (18 voix pour, 5 votes blancs).

Jamais je n'aurais imaginé cette attente de deux mois. J'ai attendu, et ça y est, c'est bon !

Le maire sortant, Bernard Gontier, lui a alors remis l'écharpe d'édile, ainsi que les clés de la mairie et de son bureau. "Enfin ! Après plus d'un an de campagne et deux mois de transition un peu longue... Quand on est candidat à une élection, on s'imagine que l'installation aura lieu quatre ou cinq jours après. Jamais je n'aurais imaginé cette attente de deux mois. Je suis très content. J'ai attendu, et ça y est, c'est bon", se réjouit le maire fraîchement élu.

Xavier Elbaz, le maire fraîchement élu, à gauche, et son prédécesseur Bernard Gontier, à droite. © Radio France - Emeline Ferry

Depuis le 15 mars et l'annonce du confinement, le jeune maire travaille en étroite collaboration avec Bernard Gontier. "Ça m'a permis de préparer les choses petit à petit", raconte Xavier Elbaz. Le maire sortant, lui, ne s'imaginait pas prendre des décisions alors qu'il avait fait le choix de ne pas se représenter à la tête de la commune. "C'est trop compliqué de prendre les décisions à la place de nouveaux élus", explique-t-il. Pendant plusieurs semaines, ils ont donc travaillé côte à côte pour gérer les stocks de masques et toutes les décisions liées à la crise du coronavirus.

"Avant de prendre une décision, je l'avertissais pour connaître son opinion. S'il me disait, on y allait. S'il n'était pas tout à fait d'accord, on discutait, chacun exposait ses arguments. Ça s'est super bien passé", souligne Bernard Gontier. Ils ont notamment pris ensemble la décision de ne pas rouvrir l'école à partir du 11 mai.

Désormais, toute l'équipe du conseil municipal est élue. Parmi les premières mesures qui seront prises : le vote du budget, qui a été retardé à cause du confinement, la baisse du taux d'imposition, l'installation de la vidéoprotection et de nouveaux commerces dans le centre-bourg.