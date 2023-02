Villers-Bretonneux : l'ancien maire Hubert Lelieur est décédé

Hubert Lelieur, maire de cette commune de l'est de la Somme entre 1983 et 2008, est décédé dimanche 12 février à l'âge de 88 ans. Ce médecin de profession avait oeuvré pour le rapprochement entre Villers-Bretonneux et l'Australie.

La mairie de Villers-Bretonneux. © Maxppp - PHOTOPQR/LE COURRIER PICARD/MAXPPP Villers-Bretonneux est en deuil. Son ancien maire Hubert Lelieur est décédé à l'âge de 88 ans. Il avait dirigé cette commune de l'est de la Somme entre 1983 et 2008. En 1984, au cours de son premier mandat, Hubert Lelieur avait contribué au jumelage entre Villers-Bretonneux et la ville australienne de Robinvale. Hubert Lelieur était par ailleurs médecin de profession.