Vimartin-sur-Orthe est la seule commune nouvelle en Mayenne en 2021

Ce premier janvier, Vimartin-sur-Orthe dans les Coëvrons rejoint la liste des communes mayennaises. Née de la fusion de Vimarcé, Saint-Martin-de-Connée et Saint-Pierre-sur-Orthe, elle est la seule commune nouvelle du département en 2021.

Prenez Vimarcé, 235 habitants,Saint-Martin-de-Connée, 427, Saint-Pierre-sur-Orthe, 476 âmes, mélangez le tout et ça donne Vimartin-sur-Orthe. "Ce nom a triomphé après une consultation publique, explique Patrick Manjoin, l'ancien maire de Vimarcé, tous les habitants ont pu faire des propositions et finalement nos trois équipes municipales ont opté pour Vimartin-sur-Orthe".

La fusion a abouti le 18 décembre dernier mais les communes y réflechissent depuis six ans. Le plus grand projet des deux mandatures de Martine Vannier à Saint-Martin-de Connée. Maintenant, elle vit dans une commune de 1140 habitants, le cap des 1000 change beaucoup : "Nous pouvons prétendre à plus d'aides de l'Etat et des collectivités locales, nous avons aussi plus de poids dans la communauté de commune des Coëvrons".

Un projet d'école neuve

Depuis un an, les enfants des trois communes vont dans les mêmes écoles, le groupe scolaire est passé en RPI. Les maternelles et les CP sont dans l'école de Saint-Martin-de-Connée, les CE et CM à celle de Saint-Pierre-sur-Orthe. Et c'est le projet d'une nouvelle école qui a poussé les trois maires à la fusion.

"Nous aimerions contruire un école neuve, s'enthousiame l'ancien maire de Saint-Pierre-sur-Orthe, Didier Del Bianco, mais seuls nous ne pouvions pas, à trois nous avons plus de force". Le projet est estimé à 1,5 millions d'euros. L'ancien maire rêve aussi de créer une crêche : "nos petites communes doivent se battrent pour faire venir les familles, ici nous avons de la place !"

Le nouveau maire devrait être élu par le nouveau conseil municipal (qui rassemble les trois précédents) le 6 janvier.