Vincent Bouget est bien candidat aux élections départementales à Nîmes

"Pourquoi je serai candidat aux élections départementales sur le canton de Nîmes 3" : voilà comment Vincent Bouget a choisi d'annoncer officiellement sa candidature. Le secrétaire départemental du Parti Communiste Français, dans le Gard, se déclare ce samedi, via les réseaux sociaux.. Ce n'est pas vraiment une surprise, même si le principal élu d'opposition à Nîmes change d'avis. Il s'en explique : "Certains le savaient peut-être mais j’avais annoncé depuis quelques temps mon intention de ne pas être candidat aux prochaines élections départementales. C’était un choix de vie et d’engagement et je savais que le candidat proposé par mes camarades, en l’occurrence mon ami Denis Lanoy, serait parfaitement en état de mener le combat face au sénateur LR. Cependant depuis quelques jours, un certain nombre d’amis m’ont sollicité pour revenir cette décision".

Il poursuit : "La place que j’occupe depuis l’année dernière, qui est bien sûr liée à un travail collectif, apparait pour eux comme un atout supplémentaire dans le combat difficile qui s’annonce, pour permettre le renouvellement et le renforcement d’une majorité de gauche au département. Dans le prolongement de la campagne municipale et dans le cadre du rassemblement de l’ensemble des forces de gauche et écologistes que nous construisons depuis des mois sur un projet politique commun, j’accepte donc de relever ce défi. _Je veux mettre toutes mes forces pour éviter que la droite, sous pression de l’extrême-droite s’empare de cette collectivité dont les compétences en matière sociale sont essentielles p_our les habitants du département. Le département est l’échelon protecteur des populations et la crise dans laquelle nous sommes plongés appelle à une protection sociale de haut niveau. A voir les politiques menées par la droite municipale et les options qu’elle porte nationalement, leur arrivée au département ne pourrait qu’aggraver la situation."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il aura notamment face à lui sur ce canton chez les Républicains le ticket Laurent Burgoa - Claude de Girardi (conseillers sortants), mais aussi Sabine Adam et Abderzak Berkani (RN).