Vincent Chriqui : les "pseudos révélations sur François Fillon nous ont empéché de porter le débat sur le fond"

Amertume et déception chez les proches de François Fillon après cette troisème place synonyme d'élimination. Les "affaires" ont pesé lourd.

"Gâchis", "naufrage", "fiasco"... alors que les règlements de comptes ont commencé à droite et que de nombreux ténors tirent à boulets rouges sur François Fillon, ses plus proches soutiens, eux, restent fidèles au vainqueur de la primaire et regrettent la tonalité de la campagne. Sur France Bleu Isère le maire de Bourgoin-Jallieu, qui avait été promu directeur de campagne au cœur de la tempête des emplois fictifs, évoque "une très grande déception". Vincent Chriqui estime que "François Fillon avait le meilleur projet" mais selon lui "la manière dont ont été traité les pseudos-révélations (sic) sur Fillon nous ont empêché de porter le débat sur le fond".

Pour autant, Vincent Chriqui estime que François Fillon n'est pas en mesure de conduire la campagne des législatives qui s'annonce. "il y a des instances dans notre parti, elles se réunissent ce lundi, ce sont à ces instances de fixer le cap" conclu le maire de Bourgoin Jallieu qui confirme qu'il serra bien candidat sur la 10è circonscription de l'Isère en juin prochain.

Les résultats commune par commune de ce premier tout sont à retrouver [en cliquant ici](https://www.francebleu.fr/bleustatic-production/widgets/ftvinfo/bloc.html )