Vincent Chriqui (LR) : "Je ne pense pas que le parti puisse exploser"

Maire de Bourgoin-Jallieu et candidat Les Républicains aux élections législatives, Vincent Chriqui était l'invité de France Bleu Isère ce mercredi matin. L'ex-directeur de campagne de François Fillon revient sur la situation délicate de son parti et envisage les législatives de juin.

Après l'échec de sa campagne présidentielle, dynamitée par les affaires, François Fillon semble s'être octroyé un peu de repos. Absent des plateaux télévisés, il est l'un des seuls leaders politiques à ne pas avoir salué la victoire d'Emmanuel Macron. "Je l'ai eu au téléphone hier, il va bien. Il prend un peu de recul politique, c'est compréhensible.", affirme le maire LR de Bourgoin-Jallieu Vincent Chriqui, qui est était également son directeur de campagne. Pour lui, la raison de cette défaite n'est pas uniquement le projet du candidat de la droite. "Je défendrai sans difficulté le nouveau programme", précise-t-il.

Pour @VincentChriqui : "Ce n'est pas fondamentalement le projet de @FrancoisFillon qui a été battu, c'est une composition de facteurs." — France Bleu Isère (@bleu_isere) May 10, 2017

Mais face au silence de son chef déchu, le parti fait aujourd'hui face à une crise existentielle. Partagés entre les mains tendues des uns vers le nouveau président de la République et le refus catégorique des autres de former une majorité gouvernementale, Les Républicains ne semblent plus savoir sur quel pied danser. Vincent Chriqui rassure toutefois quant au risque d'un éclatement de sa famille politique : "Je ne crois pas que le parti puisse exploser. Ce qui est remarquable c'est l'unité de la droite et du centre, même s'il y a une ou deux exceptions notables." Une unité à laquelle il oppose la fracture du parti socialiste, lui-aussi fragilisé après la défaite de son candidat au premier tour : "Il y a des questions qui se posent à droite mais ce n'est rien à côté de ce qui se passe au PS."

Selon le maire de Bourgoin-Jallieu, l'horizon pour la droite c'est à présent les élections législatives qui auront lieu les 11 et 18 juin, auxquelles il est d'ailleurs candidat dans la 10ème circonscription de l'Isère. "Ce que je dis aux électeurs de la 10è circonscription de l'Isère c'est :si vous votez pour moi, vous savez ce que vous aurez. Je suis pour la baisse des impôts, pour le travail et pas l'assistanat et pour plus de sécurité.", affirme-t-il. La formation d'une majorité LR à l'issue des législatives serait d'ailleurs pour lui la seule option qui pourrait justifier la participation des Républicains au gouvernement d'Emmanuel Macron ,"nous serions alors en cohabitation" conclu-t-il.

.@VincentChriqui : "Si demain @EmmanuelMacron est contraint à la cohabitation ou révise son projet, alors on pourra gouverner avec lui." — France Bleu Isère (@bleu_isere) May 10, 2017