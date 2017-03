"Cabinet noir" : pour Vincent Chriqui, "il existe une machination qui vise François Fillon"

Vincent Chriqui, directeur de la campagne de François Fillon et maire (LR) de Bourgoin-Jallieu revient sur France Bleu Isère sur les accusations de François Fillon. Le candidat de la droite accuse François Hollande d'entretenir un cabinet noir à l'Elysée.

Il y a-t-il un cabinet dirigée par le président de la République François Hollande à l'Élysée ? Les accusations de François Fillon jeudi soir dans l'Émission politique sur France 2 suscitent de nombreuses réactions. Mis en examen dans l'affaire des emplois fictifs présumés concernant sa famille, le candidat de la droite à la Présidentielle a accusé François Hollande d'être responsable des "fuites sur (ses) affaires".

Invité ce vendredi matin de France Bleu Isère, Vincent Chriqui, maire de (LR) de Bourgoin-Jallieu et directeur de la campagne de François Fillon met lui aussi en cause l’État français sur les révélations successives dont est sujet le candidat de la droite aux élections présidentielles : "Depuis le début de cette procédure, on retrouve dans le journaux des éléments uniquement entre les mains des services de l'État, qui les transmettent à la presse dans le but de mettre en scène des suspicions autour de François Fillon, ce sont des faits", insiste Vincent Chriqui.

L’Élysée a réagi avant la fin de l'émission de France 2. Dans un communiqué, François Hollande "condamne avec la plus grande fermeté les allégations mensongères de François Fillon" (...) l'exécutif "n'est jamais intervenu dans aucune procédure judiciaire" et "le président de la République n'a été informé que par la presse" des affaires touchant le candidat de la droite. Le communiqué se conclut en accusant François Fillon de causer "un trouble insupportable à la campagne présidentielle".

Pourtant, ce jeudi matin, le directeur de la campagne de François Fillon enfonce le clou. Pour Vincent Chriqui, l'État agit de manière illégale: "Il y a une violation organisée et systématique des secrets de l'instruction par les services de l'État, qui permet d'alimenter jour après jour les papiers à charge contre François Fillon, personne ne peut le contester " croit-il savoir. Vincent Chriqui reprend également les mots prononcés la veille par François Fillon : "C'est manifestement une machination qui vise le candidat de la droite et du centre à la présidentielle".

Sur la question du programme économique de François Fillon, Vincent Chriqui remet en cause les intervenants de l'Émission politique de France 2 "Le parti-pris de l'émission était de démontrer que notre programme vise à favoriser les plus riches et à demander des efforts aux plus faibles, ce qui est faux". D'après le maire (LR) de Bourgoin Jallieu, le projet du candidat François Fillon est tourné vers : "Les Français les plus en difficulté, qui peinent à trouver un travail et ceux qui ont un travail peu qualifié. Ce sont eux qui bénéficieront principalement de ce projet", affirme Vincent Chriqui.

Candidat aux prochaines élections législatives, Vincent Chriqui ne craint pas que son poste de directeur de la campagne d'un François Fillon de moins en moins populaire ne lui coûte des voix : "Sur les marchés de Bourgoin-Jallieu, personne ne me reproche de soutenir François Fillon, tout le monde sait que je le soutiens depuis des années. Les gens que je croise critiquent François Fillon mais d’autres saluent ma fidélité et ma loyauté ".

↓ Un autre moment de l'émission de France 2 a marqué les esprits jeudi soir, lorsque la romancière Christine Angot est intervenue sur le plateau, accusant François Fillon de faire du "chantage au suicide" après que ce dernier a évoqué Pierre Bérégovoy.