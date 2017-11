Vincent Feltesse : "Hollande s'est complètement trompé sur Macron"

L'ex-conseiller spécial de François Hollande aujourd'hui redevenu simple conseiller municipal à Bordeaux s'apprête à sortir en librairie un livre de confidences intitulé "Et si tout s'était passé autrement". 400 pages dans lesquelles il n'épargne pas l'ancien président dont il reste un très proche.

Cela faisait quelques mois qu'il était resté silencieux dans les médias. Pour la sortie de son livre jeudi chez Plon, Vincent Feltesse a accepté de rompre ce silence, et dresse un bilan du quiquennat sans surprise mais avec tout de même quelques révélations et anecdotes.

Une tradition française

Sur les raisons de l'écriture de ce livre, l'ex-président de la CUB affirme qu'il s'inscrit dans une tradition politique française nécessaire et salutaire à ses yeux.

L'erreur d'analyse sur Macron

Il raconte notamment comment François Hollande, persuadé de l'échec d'Emmanuel Macron ne s'est absolument pas méfié de son ministre de l'Economie, et l'a au contraire encouragé et défendu , estimant qu'il n'avait pas "une base électorale assez large" pour se lancer dans la course à la présidentielle.

Conseiller à la cour des Comptes: un poste légitime

Concernant enfin sa nomination à la Cour des Comptes en Décembre 2016, dont certains affirment qu'il s'agit d'un grossier recasage, l'élu bordelais se défend et affirme que ce poste de conseiller correspond pleinement à ses compétences actuelles.