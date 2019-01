Vincent Feltesse : "Si Alain Juppé remet en cause certains choix, on verra"

Bordeaux, France

France Bleu Gironde : Pourquoi ce départ du Parti Socialiste ?

Vincent Feltesse : J'ai eu beaucoup de responsabilités au PS et aussi beaucoup de doutes quant à la capacité du Parti Socialiste à se renouveler et s'ouvrir. Quand j'étais à l'Elysée avec François Hollande, je faisais partie de ceux qui disaient qu'il fallait inventer une nouvelle force politique. Puis il y a eu le renoncement de François Hollande et la défaite et je me suis donné une période de deuil. J'ai notamment refusé les approches d'Emmanuel Macron en décembre 2017. Les doutes sont restés et dans quelques semaines il y a les élections européennes. Pour moi, il n'y a pas d'évidence à voter pour le PS et ce serait bizarre d'être militant d'un parti et de ne pas voter pour sa liste. J'ai envie de reprendre ma liberté, ne pas être dans les jeux tactiques et participer au débat d'idées au niveau local et national.

Je ne sens pas Alain Juppé très mobile intellectuellement.

Vous quittez votre parti, comme l'a fait Alain Juppé. Peut-on imaginer un rapprochement en vue des municipales ?

Je sais que c'est la rumeur qui court en ville. Certains ont intérêt à la faire circuler. Moi je veux juste faire des propositions dans les six mois qui viennent car je crois que Bordeaux est en train de rater un certain nombre de virages, sur la mobilité par exemple avec des extensions de tram vers Gradignan ou Saint-Médard-en-Jalles qui ne diminueront les problèmes de congestion. Après on va voir qui remet en cause quoi. Car je pense que le modèle de développement de la Métropole n'est plus soutenable. Si Alain Juppé remet en cause certains choix, on verra. Mais je ne le sens pas très mobile intellectuellement. Au contraire on va vers une accélération avec les livraisons de Bastide-Niel, de Brazza, d'Euratlantique et des dizaines de milliers de personnes qui vont arriver. Ce sont ces sujets-là qui m'importent aujourd'hui.

Il faut que le Grand débat débouche sur quelque chose de concret.

Vous pourriez rejoindre Emmanuel Macron et la République en marche ?

Il avait fait trois promesses. Un libéralisme économique et on peut dire que cette promesse est tenue (rires...). Mais il ya avait aussi un certain libéralisme sociétal. Sur la question des migrants, on est loin des déclarations d'alors. Quand on renvoie un bateau en Libye... on est quand même la France ! Et puis il y avait la promesse d'un renouveau démocratique, d'une autre pratique du pouvoir. Il a en fait ré-enfilé un uniforme qui date d'il y a quelques dizaines d'années. Je suis déçu car j'attendais qu'il apporte quelque chose d'un peu différent, surtout au moment où l'on sent une vague populiste en Europe.

Le Grand débat national peut régler la crise des Gilets jaunes ?

Il faut que le Grand débat débouche sur quelque chose de concret. il faut que les gens aient le sentiment qu'il se passe réellement quelque chose. Sinon, il peut y avoir un nouveau choc encore plus violent.