Vincent Feltesse veut garder la qualité de vie à Bordeaux avec une ambition et un horizon

Bordeaux, France

Vincent Feltesse était l'invité de la matinale de France bleu gironde ce jeudi. L'ancien président de l'ex communauté urbaine de Bordeaux a détaillé une partie de son programme pour repartir en campagne à Bordeaux en 2020. Contrairement à 2014, il ne porte plus les couleurs d'un parti. C'est devenu un classique depuis 2017, a t-il confié à France Bleu Gironde. D'ailleurs il cherche à se passer des partis également si il devient maire, en favorisant les projets plutôt que les étiquettes. Vincent Feltesse veut rééquilibrer les choses entre la métropole et le hors métropole. Il entend résoudre concrètement les problèmes de logement, de déplacement, et de réchauffement climatique. Il évoque également un moratoire pour toutes ces constructions qui n'ont pas empêché une flambée des prix de l'immobilier à Bordeaux. Un moratoire qui stopperait les chantiers de Bastide Niel et d'Euratlantique en cas d'élection.