Vingt ans après sa défaite aux municipales, "la blessure s'est apaisée" pour l'ancien maire Jean-Pierre Sueur

Il y a vingt ans, Jean-Pierre Sueur, maire d'Orléans depuis 1989, est battu aux municipales, le 18 mars 2001, par Serge Grouard. C'est alors une surprise. Vingt ans après, même s'il y a eu une parenthèse de 2015 à 2020, ce dernier est toujours maire.

Jean-Pierre Sueur a accepté de revenir sur sa défaite surprise de 2001 (de nouveau candidat en 2008, il échouera à reprendre la ville à Serge Grouard), et d'évoquer les vingt ans qui viennent de s'écouler à Orléans.

Le 18 mars 2001, c'était la première victoire de Serge Grouard. Ça reste pour vous, à titre personnel, une blessure ?

Ecoutez, la blessure s'est apaisée, mais sur le coup, oui. La vie politique est quelquefois difficile, il faut le savoir. J'ai été maire d'Orléans pendant douze ans et le premier mandat, pour moi, n'était pas le meilleur. Le meilleur, c'était le second pour moi, celui où j'ai le plus fait de choses. C'est étrange, finalement, mais ça peut s'expliquer par diverses raisons. Et je crois que la principale raison, c'est que nous avons été des pionniers dans le domaine écologique parce que la principale réalisation écologique qui a été faite à Orléans, c'est le tramway. Et j'ai eu toutes les peines du monde à le mener à bien avec mes collègues parce que il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de contentieux, etc. Si bien que le principal slogan de Serge Grouard à cette époque était "non au tram". Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que au bout de quatre ou cinq ans, le même Serge Grouard s'est mis à faire la deuxième ligne. Je me suis dit "tu as perdu l'élection en 2001, mais finalement, tu avait raison sur le fond"

Vingt ans depuis se sont écoulés. Quel regard portez vous sur l'évolution d'Orléans sur ces vingt ans ? Est ce que ces vingt ans ont été utiles et ont permis de faire avancer Orléans ?

"Il y a eu des choses utiles de fait. Bien sûr, il y a un nouvel hôpital, par exemple, même si au départ, je pensais qu'il ne fallait pas démolir l'hôpital de la Source. Il y a des choses qui ont été faites, qui sont très bonnes : je pense aux bords de Loire, bien sûr. En revanche, il y a des projets auxquels je tenais énormément, qui n'ont pas été faits en particulier. C'est la reconquête des mails [les boulevards qui ceinturent le centre-ville, au nord, du pont Joffre au pont Thinat, en passant par la gare]. Or, ces mails qui étaient des lieux de rencontres, de promenades, de convivialité, sont devenus une autoroute. Il n'y a rien de plus important comme projet pour moi que de reconquérir ces mails comme des ramblas, comme à Barcelone : recoudre la ville. Ce projet, moi, j'avais prévu de le commencer en 2001. Malheureusement, en 2021, il n'est n'est pas encore commencé.

Qu'est ce qui manque, selon vous encore pour faire davantage rayonner entre guillemets ?

"Je crois que ce qui existe sur le plan de la culture mérite d'être encore mieux connu. Mais il n'y a pas le déclic qui fait qu'on va venir à Orléans envoyé. Il manque quelque chose pour l'attractivité. Alors parfois, vous voyez, j'ai le sentiment qu'on me dit "on reste une ville moyenne" parce qu'il y a un sport national à Orléans. Plutôt un sport communal. C'est qu'on aime beaucoup dire du mal de la ville. On dit oui, Orléans, on est pas assez ceci. On n'est pas assez cela. Non, il faut avoir beaucoup d'ambition et il ne faut pas avoir peur de faire des projets pour cette ville et d'aller de l'avant. Il faut se battre pour Orléans. C'est une ville qui le mérite. C'est une ville qui peut faire du mal, mais qui vaut la peine qu'on se donne à elle."

L'un des combats à mener, dite-vous, c'est d'obtenir un CHU pour Orléans ?

"J'en ai assez qu'on se fasse mener en bateau par les mandarins de la faculté de médecine de Tours ! Parce qu'on nous dit "on va vous envoyer des internes, un chef de clinique". Il y a le problème de la désertification médicale dans le Loiret, que n'a pas l'Indre-et-Loire par exemple, parce qu'on n'a pas de faculté de médecine et donc on n'a pas ce petit plus qui fait que les étudiants en médecine, ensuite, habiteraient dans le Loiret. Il faut conquérir cette décision de l'Etat, et moi, je suis prêt à repartir voir tous les ministres, premiers ministres, avec tous les élus de droite et de gauche, pour qu'on aide un centre hospitalier universitaire à Orléans"