Vinti Minuti : dialogue avec Paris, transition écologique... Gilles Simeoni fait sa rentrée sur RCFM

Le président de l'Exécutif de Corse est l'invité de Vinti Minuti. Au sommaire : le dialogue avec l'Etat et les doutes émis par Gilles Simeoni sur la volonté du gouvernement, les enjeux liés au réchauffement climatique, mais aussi les dossiers chauds de cette rentrée comme le prix des carburants.

Vinti Minuti redémarre avec comme premier invité, le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, pour évoquer les principaux dossiers de cette rentrée et des mois à venir. Une année sans élection, mais néanmoins avec des enjeux majeurs. Le premier concerne spécifiquement la Corse : le processus de dialogue ouvert avec Paris. Gilles Simeoni a émis des doutes dans un journal catalan sur la volonté du gouvernent d'aboutir. Autre enjeu majeur, pour tout le monde cette fois : l'adaptation au changement climatique. Canicule persistante, sécheresse, pénurie d'eau, méga feux, inondation, tempête meurtrière, comme celle qui a balayé la Corse, le 18 août dernier. Comment anticiper, comment prévenir, comment prendre en compte ces phénomènes dans les politiques publiques ? Et aussi deux dossiers chaud : le prix des carburants et les déchets.

L'intégralité de l'émission :